Petra Vlhová mala v Ga-Pa radosť zo získaných bodov: Už sa teším na svoje srdcovky!

Mala to ťažké! Nečudo, že takmer vyletela z trate. A to mala slovenská hviezdna lyžiarka Petra Vlhová (24) po sobotnom ôsmom mieste v zjazde aspoň vylepšiť v nedeľnom super-G svoje kariérne maximum z tejto disciplíny.

Tým je januárové6. miesto v Bansku. Slovenka obsadila v super-G deviatu priečku. V Ga-Pa tak získala z rýchlostného víkendu dve umiestnenia v TOP 10 a 29 bodov do Svetového pohára a hneď v cieli vyhlásila, že už sa teší na nasledujúci víkend, ktorý patrí jej srdcovkám: slalomu a obrovskému slalomu.

„S tým všetkým, ako som sa cítila pred štartom, aké som mala pocity, som s výsledkom spokojná. Hlavne z mentálnej stránky to nebolo ľahké. Úprimne povedané, bolo trošku ťažké sa koncentrovať a ísť naplno. Snažila som sa dať do toho všetko, ale bolo to náročné, pretože trať bola hrboľatá a bol tam tieň. Mám však ďalšie body, a to teší,“ povedala v rozhovore pre RTVS Petra a opísala aj okamih, v ktorom slovenskí diváci stŕpli - keď takmer vyletela z trate.

„Neviem, čo sa tam stalo. V každej bránke som cítila, že idem na hranici možností. Musím si to ešte raz pozrieť v televízii. Keď je trať hrboľatá, človek nemá žiaden cit, len ide dole čo najrýchlejšie,“ doplnila a jedným dychom dodala, ako sa teší na slalom a obrovský slalom: „V Kranjskej Gore som už súťažila, uvidíme, aké budú preteky a trať. Momentálne sa v slalome aj v obrovskom slalome cítim dobre, potrebujem však pár dní potrénovať, aby som bola čo najlepšie pripravená.“

Rodáčke z Liptova na pohode nedodali ani pády súperiek, ktoré štartovali pred ňou. Najmä Talianky Goggiovej so štartovým číslom 11 a Peťa mala číslo 12... Už mala za sebou tradičný predštartový rituál s bratom Igorom, keď sa dozvedela, že preteky prerušili. „Po prvý raz sa mi stalo, že prerušili preteky pred mojím štartom. Nebolo to naozaj nič jednoduché,“ doplnila ešte.

SP v Ga-Pa

 zjazd: 1. Rebensburgová (Nem.) 1:41,94 min., 2. Brignoneová (Tal.) +0,61 s, 3. Ledecká (ČR) +0,83... 8. Petra VLHOVÁ (SR) +1,74

 poradie v zjazde: 1. Suterová (Švajč.) 317 b., 2. Shiffrinová 256, 3. Ledecká 253... 21. VLHOVÁ 96

 super-G: 1. Suterová 1:19,46 min., 2. Schmidhoferová (Rak.) 0,43 s, 3. Holdenerová (Švaj.) +0,70... 9. VLHOVÁ +1,41

 priebežné poradie: 1. Shiffrinová (USA) 1 225 bodov, 2. Brignoneová 1 080, 3. VLHOVÁ 891

 priebežné poradie v super-G: 1. Suterová 300, 2. Brignoneová 261, 3. Schmidhoferová 206... 21. VLHOVÁ 69

18 štartov za 44 dní!

To je najbližší program slovenskej lyžiarskej hviezdy. K 18 štartom za 44 dní treba ešte pripočítať stovky kilometrov presunov z jedného strediska do druhého. Aktuálne sezóna finišuje, oddychovať bude Petra až 23. marca, deň po posledných pretekoch sezóny v dejisku budúcoročných MS v talianskej Cortine d‘Ampezzo. Po rýchlostnom víkende v Ga-Pa príde slalomový víkend v Kranjskej Gore, ktorá nahradila Maribor, kde nepriaznivé poveternostné podmienky neumožnili usporiadateľom pripraviť trať. Už 56. ročník podujatia s názvom Zlatá líška sa bude konať v nezmenenom programe: v sobotu 15. februára obrovský slalom a v nedeľu 16. februára slalom.