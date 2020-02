Neuveriteľná smola pre Slovákov: Koronavírus stopol Konôpku na ceste za Le Mans

Veľká smola! Automobilový pretekár Miro Konôpka (57) sa tento rok s tímom ARC Bratislava na prestížnych pretekoch 24h Le Mans nepredstaví.

Po zhodnotení rizík, a najmä z obavy pred koronavírusom, bol Konôpka nútený predčasne ukončiť kvalifikáciu na najslávnejšie motoristické podujatie sveta.

Konôpka sa s tímom ARC Bratislava tento rok zúčastnil ázijskej série Le Mans už piatykrát. Tá je zároveň kvalifikáciou na prestížne preteky 24h Le Mans vo Francúzsku. Svoje ťaženie však musel ukončiť predčasne. „Realita je taká, že riziko koronavírusu je v Ázii vysoké. Navyše, naše šance dobehnúť stratu bodov zo Šanghaja sú skôr v teoretickej rovine. Rozhodli sme sa preto ďalej nepokračovať. Je pravda, že vlani sme si účasť vybojovali až v poslednom podujatí a v poslednej hodine preteku... Bohužiaľ, koronavírus nás tento rok zastavil na ceste do Le Mans,“ povedal smutný Konôpka.

„Chcel by som namiesto toho túto sezónu potiahnuť slovenských jazdcov do sveta. Určite sa vrátim aj na 24h v Nürburgringu. Je to najkrajšia trať na svete. Vyše 300-tisíc divákov dokáže vytvoriť fantastickú atmosféru,“ dodal Miro Konôpka.