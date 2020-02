Hrdinka Schmiedlová: Fed Cup ma postavil psychicky na nohy!

Ako z najkrajšieho sna! Tenistka Anna Karolína Schmiedlová (25) sa stala hrdinkou slovenského fedcupového tímu v súboji o finálový turnaj proti Veľkej Británii.

V priebehu dvoch dní si poradila s tímovou jednotkou i dvojkou súpera, pričom v zápasoch nestratila ani jeden set. Ako sama priznala, Pohár federácie ju postavil späť na nohy. Hlavne z psychickej stránky.

Schmiedlová, rodáčka z Košíc, má po súboji s Britkami na konte už desať víťazstiev v súťaži ženských tenisových družstiev. „Splnil sa mi sen! Som nesmierne šťastná. Fed Cup pre mňa znamená niečo viac. Staviam sa k nemu inak ako k obyčajným turnajom. Tieto dve víťazstvá mi dodávajú obrovské sebavedomie. Nebola som na tom najlepšie zo psychickej stránky, aj vinou toho, že mám za sebou operáciu kolena. Tieto zápasy mi však ukázali, že hrám oveľa lepší tenis, ako je moje momentálne postavenie v rebríčku,“ povedala Schmiedlová, momentálne 199. hráčka sveta.

„Sebavedomie je v tenise veľmi dôležité. Chcela by som sa ešte niekedy prebojovať do TOP 50 a zahrať si na najväčších turnajoch,“ dodala sympatická východniarka, ktorá sa prioritne teší na ďalšie fedcupové výzvy vo finálovom turnaji v Budapešti. „Sme skvelá partia. Tieto baby patria medzi moje najlepšie kamarátky aj v súkromnom živote. V Budapešti máme šancu prekvapiť a získať nové skúsenosti. Atmosféra v tíme je vynikajúca, sme pripravené pobiť sa s najlepšími hráčkami sveta,“ uzavrela Schmiedlová.

Lipták súperky nerieši

Kapitán slovenského tímu Matej Lipták pred utorňajším žrebom finálového turnaja odmietol špekulovať. Všetky tímy majú podľa neho veľkú kvalitu. Dvanásť družstiev rozdelia do štyroch trojčlenných skupín, do semifinále postúpia iba ich víťazi. „Nechám to na osud, uvidíme, koho nám vyžrebujú. Baby môžu získať skvelé skúsenosti a konfrontovať sa s najsilnejšou konkurenciou,“ uviedol Lipták, ktorý dúfa, že do Budapešti príde čo najviac slovenských fanúšikov.

Aj tieto krajiny zabojujú vo finále

Francúzsko, Austrália, Česko, Maďarsko, Španielsko, Švajčiarsko, Nemecko, Belgicko, Rusko, Bielorusko, USA, SLOVENSKO