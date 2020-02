Prezident SZĽH Miroslav Šatan po Kaufland Cupe: Pohár je v správnych rukách

Po roku Slovensko zdvihlo nad hlavu domáci pohár! Trojdňový Kaufland Cup 2020 v Poprade slovenskí hokejisti zakončili v sobotu víťazstvom 2:1 nad Olympijským výberom Ruska. Prezident SZĽH a generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan (45) bol s výkonmi tímu spokojný.

Dva zápasy, dve víťazstvá. Slovenskí hokejisti po zlepšenom sobotňajšom výkone nedovolili vystúpiť na zlatý piedestál Rusku, ktoré do Popradu poslalo tzv. záložný tím.

„Myslím si, že sme nesklamali. V rámci celého hodnotenia môžeme byť pozitívni,“ uviedol Šatan. Slovenským hráčom sa často vyčítajú rôzne chyby a v poslednom čase hlavne to, že nedokážu hrať celých šesťdesiat minút, na čo viackrát poukázal aj tréner Craig Ramsay. V Poprade sa tomu nevyhli hlavne vo štvrtok proti Bielorusku.

„Keď hráme dobre a nevyhráme, každý sa sťažuje. Teraz sme to zosúladili. Hráči dodržali veľa vecí, ktoré tréneri od nich vyžadovali. Ak by ste sa opýtali realizačného tímu na nedostatky, určite by niečo našli, čo by sa dalo zlepšiť. Z mojej strany je spokojnosť, nakoľko sme obhájili prvenstvo,“ pokračoval bývalý reprezentačný kapitán.

Káder znovu obsahoval hráčov, ktorých chceli kompetentní vidieť v akcii. „Viacerí hrali dobre a bolo to podložené kolektívnym výkonom. Celkovo je pohár v správnych rukách, pretože si to chalani poctivo vybojovali. Máme širokú skupinu hráčov a ide o to, aby si vypýtali miestenku do reprezentácie priamo na ľade pri konkurencii. Všetci preukázali potenciál. Preto sú tu,“ dodal Šatan.

