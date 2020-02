Djokovičov otec sa obul do fanúšikov: Nevážia si môjho syna, radšej fandia nejakému Rakúšanovi

Novak Djokovič sa len nedávno stal rekordným šampiónom grandslamového turnaja Australian Open. Napriek tomu, že sa opäť dostal na post svetovej jednotky, medzi fanúšikmi nepatrí medzi najobľúbenejších tenistov.

Nepriazeň divákov pocítil srbský tenista aj počas samotného finále, v ktorom sa postavil proti Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi. Ľudia na tribúnach skôr podporovali Djokovičovho súpera.

To neušlo pozornosti Novakovho otca, ktorý je pochopiteľne obrovským fanúšikom a podporovateľom svojho syna a chodí s ním po turnajoch na celom svete.

"Sedemnásobný šampión Austrálie hrá na centrálnom kurte, kde nikdy neprehral, s nejakým Rakúšanom a oni fandia jemu. Predstave si, ako si Novaka nevážia. Jednoducho neuveriteľné, ale takto to chodí všade. V Londýne, New Yorku či Madride. Len v Paríži je to o niečo lepšie," vyjadril sa Djokovič senior pre srbský denník Telegraf.

Podľa Novakovho otca je dôvodom menšej podpory zo strany fanúšikov jeho pôvod. "Tenis je šport pre bohatých. Tí nedokážu pochopiť, že niekto z malého a chudobného Srbska je posledných desať rokov najlepším tenistom na svete," myslí si.

Zároveň však dodáva, že táto nepriazeň nemôže Novaka odradiť, práve naopak. "Keď proti nemu ľudia fandia, dáva mu to len viac energie a sane sa najlepším hráčom histórie vo všetkých ohľadoch," je presvedčený otec svetovej tenisovej jednotky.