Západ Európy zasiahol orkán a narušil dopravu: Hrôzostrašná sila živlu zachytená na fotkách

Orkán Ciara, ktorý sa počas nedele preženie cez Európu, ráno zasiahol pobrežie Británie.

Tamojší meteorológovia kvôli silnej búrke vydali varovanie pred záplavami, zrušená bola prevádzka niektorých trajektov a vlakov. Narušená je aj prevádzka letísk, vrátane londýnskeho Heathrow, píše agentúra AP. Nemecko, ktoré búrku pomenovalo Sabine, v príprave na vietor o sile podobnej hurikánu takisto zrušilo niektoré vlaky a lety. Obmedzenie leteckej dopravy sa dotklo aj pražského letiska Václava Havla, kvôli počasiu je zrušený let z Amsterdamu.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Orkán v nedeľu ráno zasiahol západné pobrežie Británie, sprevádzal ho intenzívny dážď a prudké poryvy vetra.napísala spravodajská stanica BBC. Britské úrady takisto vydali desiatky varovaní pred povodňami, 50 z nich v Škótsku, 22 v Anglicku a sedem vo Walese.Stalo sa tak práve vo chvíli, keď moderátorka v dopoludňajšom vysielaní hovorila o klimatickej zmene, poznamenal britský denník Metro.Zhruba 10.000 írskych domácností a podnikov prišlo kvôli búrke o elektrický prúd, tamojšia meteorologická agentúra varovala pred záplavami v pobrežných oblastiach. Na niektorých miestach búrka obmedzila dopravu. Najmenej desať železničných dopravcov v Británii varovalo pred meškaniami a rušením spojov,

Niektoré medzinárodné aj domáce lety musela kvôli silnému vetru zrušiť vyťažené londýnske letiská, vrátane Heathrow či Gatwicku. Britské aerolinky Virgin Atlantic na svoj web umiestnili zoznam zrušených letov. Prerušený je tiež prevádzka niektorých trajektov v Írskom mori aj medzi Britániou a kontinentálnou Európou. Na letisku Václava Havla v Prahe bol dnes zrušený jeden spiatočný let z Londýna, nie je zrejmé, či to bolo kvôli počasiu, letecká spoločnosť dôvod neuviedla. Zrušené boli aj dva spiatočné lety z Amsterdamu, u druhého už letecká spoločnosť uviedla ako dôvod počasie. ČTK to povedala hovorkyňa letiska Kateřina Pavlíková.



Nemecký železničný prepravca Deutsche Bahn (DB) oznámil, že ruší časť svojich spojov, obzvlášť v pobrežných oblastiach a na severe krajiny. V pohotovosti sú zásahovej jednotky vybavené reťazovými pílami, ktoré budú v prípade potreby odstraňovať z koľají a vedenie popadané stromy. Podľa nemeckej meteorologickej služby (DWD) búrka najskôr zasiahne pobrežie Severného mora a v priebehu dňa sa vietor, ktorý bude dosahovať podobné rýchlosti ako u hurikánu, rozšíri na celé územie. Možno očakávať, že poškodí strechy a vyvráti stromy, varovala DWD.



S narušením bežnej prevádzky kvôli búrke počíta aj letisko v Kolíne nad Rýnom, ktoré prostredníctvom twitteru vyzvalo cestujúcich, aby si u svojich leteckých spoločností skontrolovali, či ich let štartuje podľa plánu. Niektoré domáce popoludňajšie lety či spoje do Londýna a Bruselu zrušilo aj berlínske letisko Tegel.



Kvôli nepriaznivému počasiu bol odložený dnešný zápas nemeckej futbalovej ligy medzi Mönchengladbachom a Kolínom nad Rýnom, ktorý mal v Mönchengladbachu začať o 14:30. "Pretože nie je možné zaručiť bezpečný pohyb fanúšikov po zápase, spoločne s mestom, hasičmi, políciou a nemeckou futbalovou ligou sme rozhodli zápas zrušiť," oznámil v nedeľu domáci futbalový klub. Náhradné dátum zápasu oznámi bundesliga budúci týždeň. V Británii bol odložený zápas medzi celkami Manchester City a West Ham United.