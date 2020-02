Vlhová má za sebou náročnú trať v Nemecku: Po mentálnej stránke to nebolo ľahké

Slovenská reprezentantka Petra Vlhová skončila deviata v nedeľňajšom super G v rámci Svetového pohár v alpských lyžiarskych disciplínach v nemeckom Garmisch-Partenkirchene.

Vlhová zaostala o 1,41 s za víťaznou Švajčiarkou Corinne Suterovou, od jej krajanky Wendy Holdenerovej na treťom mieste ju delilo 71 stotín sekundy. Druhá skončila Rakúšanka Nicole Schmidhoferová (+0,43).

Vlhová v superobrovskom slalome nadviazala na januárové 6. miesto v bulharskom Bansku a v Nemecku si do hodnotenia Svetového pohára pripísala ďalších 29 bodov. "S tým všetkým, ako som sa cítila pred štartom, aké som mala pocity, som s výsledkom spokojná. Hlavne po mentálnej stránke to nebolo ľahké. Úprimne povedané, bolo trošku ťažké sa koncentrovať a ísť naplno. Snažila som sa dať do toho všetko, ale bolo to náročné, pretože trať bola hrboľatá a bol tam tieň. Mám však ďalšie body a postupne ideme krok za krokom," povedala 24-ročná Liptáčka pri mikrofóne RTVS.

Slovenka počas svojej jazdy takmer vyletela z trate.doplnila.

Najbližšie ju na budúci víkend čaká obrovský slalom a slalom v Slovinsku. Nebude sa však súťažiť v Maribore, ako bolo pôvodne naplánované, ale v Kranjskej Gore. "Párkrát som tam už súťažila a trošku to tam poznám. Uvidíme, aké budú preteky a trať. Momentálne sa v slalome aj v obrovskom slalome cítim dobre, potrebujem však pár dní potrénovať, aby som bola čo najlepšie pripravená na Kranjsku Goru. Slalom a 'obrák' sú moje srdcovky a už teraz sa neviem dočkať," dodala Vlhová.

Na prvom mieste zostala Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá podujatie v Ga-Pa vynecháva po nečakanej smrti otca Jeffa. So ziskom 1225 bodov má pred druhou Brignoneovou náskok 145 bodov. Tretia Vlhová má na konte 891 bodov, štvrtá Talianka Marta Bassinová nazbierala 666 bodov. Na piatu pozíciu sa posunula Corinne Suterová so 617 bodmi, tá sa zároveň prepracovala na líderskú pozíciu v hodnotení super G, kde Vlhová figuruje na 21. priečke.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Garmisch-Partenkirchen (Nem.) - nedeľa:

Ženy - super G: 1. Corinne Suterová (Švaj.) 1:19,46 min, 2. Nicole Schmidhoferová (Rak.) 0,43 s, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,70, 4. Tiffany Gauthierová (Fr.) +0,71, 5. Federica Brignoneová (Tal.) +0,90, 6. Stephanie Venierová (Rak.) +0,93, ... 9. Petra Vlhová (SR) +1,41

Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 24 zo 40 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1225 bodov, 2. Federica Brignoneová (Tal.) 1080, 3. Petra Vlhová (SR) 891, 4. Marta Bassinová (Tal.) 666, 5. Corinne Suterová (Švaj.) 617, 6. Wendy Holdenerová (Švaj.) 563

Poradie v hodnotení super G (po 5 zo 7 pretekov): 1. Corinne Suterová (Švaj.) 300, 2. Federica Brignoneová (Tal.) 261, 3. Nicole Schmidhoferová (Rak.) 206, ... 21. Petra Vlhová (SR) 69