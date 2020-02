Lipták otvorene o súperoch na finálovom turnaji: Nechám to na osud

Kapitán slovenského tímu Matej Lipták pred utorňajším žrebom finálového turnaja tenisového Pohára federácie v Budapešti nemá žiadne špeciálne želanie.

Podľa jeho slov všetky tímy majú veľkú kvalitu a keby sa Slovenkám podarilo v maďarskej metropole niečo uhrať, bol by to bonus. Dvanásť družstiev rozdelia do štyroch trojčlenných skupín, do semifinále postúpia iba ich víťazi.

V Budapešti sa okrem Sloveniek predstavia vlaňajší fedcupoví finalisti Francúzsko s Austráliou, Česko ako držiteľ voľnej karty, domáce Maďarsko, Španielsko, Švajčiarsko, Nemecko, Belgicko, Rusko, Bielorusko a USA. "Nechám to na osud, uvidíme, koho nám vyžrebujú. Urobíme maximum pre to, aby sme v Budapešti prekvapili. Určite nie sme tím, ktorý disponuje hráčkou zo svetovej Top ten alebo dvomi tenistkami z prvej dvadsiatky a výbornou deblistkou. Dúfam, že niektorá z našich hráčok bude vo výbornej forme a že sa pripravíme dobre na súperky. Baby môžu získať skvelé skúsenosti a konfrontovať sa s najsilnejšou konkurenciou. Finálový turnaj je na programe tesne pred podujatím WTA v Stuttgarte, takže si myslím, že tam príde takmer celá elita," uviedol Lipták, ktorý dúfa, že do Budapešti príde čo najviac slovenských fanúšikov.

"Určite je pre nás výhoda, že sa bude hrať tak blízko od slovenských hraníc. Budeme hrať proti top tímom sveta a to by mohlo prilákať na finálový turnaj veľa slovenských priaznivcov. Budapešť je jedno krásne mesto a šanca vidieť na vlastné oči najlepšie tenistky vo svetovom rebríčku sa fanúšikom tenisu nenaskytne každý deň," dodal šéf slovenskej lavičky.

Vo víťaznom kvalifikačnom dueli proti Veľkej Británii na antuke v bratislavskom NTC bola oporou tímu Anna Karolína Schmiedlová, ktorá získala vo dvojhrách dva body. Lipták verí, že finálový turnaj zastihne v dobrej forme aj Viktóriu Kužmovú. Najlepšia slovenská singlistka v AXA aréne vydrela víťazstvo nad britskou dvojkou Hariett Dartovou, v sobotu pre zdravotnú indispozíciu nemohla nastúpiť proti Heather Watsonovej.

"Viki už odohrala vo Fed Cupe zápasy, v ktorých podala oveľa lepšie výkony. Stačí spomenúť duel o postup do svetovej skupiny proti Bielorusku v Minsku, v ktorom zdolala Arinu Sobolenkovú i Aleksandru Sasnovičovú. Vtedy bola v lepšej forme. Teraz jej chýba viac víťazných stretnutí. Verím, že vydretý triumf nad Dartovou jej pomôže a nakopne ju."

Schmiedlová sa počas súboja s Britkami snažila nemyslieť na to, že Slovenky majú šancu zahrať si medzi elitnou svetovou dvanástkou. "Snažila som sa nepripúšťať si tlak, že by sme mohli niekam postúpiť. Zatiaľ presne neviem, ako to bude v Budapešti vyzerať, ktoré hráčky tam prídu. Teším sa však, že si zahráme s najlepšími tímami sveta. Pre mňa je super, že sa bude hrať na antuke. Dúfam, že si to všetci užijeme."