Minúty hrôzy počas zápasu: Slovenská futbalistka skončila v bezvedomí

Slovenská futbalová reprezentantka do 17 rokov Vanesa Stachová ukázala, že sa dokáže obetovať pre tím.

Mladá futbalistka v prípravnom sobotňajšom zápase proti Rusku, ktorý vyhrali naše reprezentantky 2:1, zachránila gól, no skončila v bezvedomí. V poslednej minúte zápasu sa rozbehla proti súperke, aby jej znemožnila skórovať. Zámer sa našej brankárke podaril, no po strete s ruskou reprezentantkou skončila v bezvedomí a musela byť prevezená do nemocnice.

Podľa portálu futbalsfz.sk sa obetavá športovkyňa po prebudení pýtala na výsledok zápasu. Fotku mladej hrdinky zdieľal na svojom instagramovom účte aj Slovenský futbalový zväz. Stachovú nakoniec z nemocnice pustili ešte v deň zápasu.