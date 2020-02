Sociológ Slosiarik to povedal na rovinu: Takto strana Vlasť manipuluje voličov!

Strana Vlasť s lídrom Štefanom Harabinom sa snaží navodiť situáciu, že jej skutočné preferencie sú vyššie ako uvádzajú agentúry v prieskumoch.

Na svojom facebookovom profile zverejnila tento týždeň príspevok s grafom, na ktorom uvádza preferencie spolu s údajom o volebnom potenciáli., čo sú však dva rozdielne údaje. Vlasť sa zároveň ľudí na sociálnej sieti pýta, aké sú jej skutočné preferencie.

„Je to len zámerná manipulácia na spochybnenie skutočných preferencii. Asi je cieľom aj mobilizácia vlastného elektorátu,“ povedal agentúre SITA sociológ Martin Slosiarik z agentúry Focus.

Vlasť uvádza v grafe voličské preferencie od agentúry AKO 2,3 percenta, od agentúry Polis 3,9 percenta a od agentúry Focus 7,2 percenta. Zároveň pri údaji Focusu je hviezdička s odkazom, že ide o potenciál. Podľa sociológa si tak robí alibi, že na to upozornili.

Focus však v skutočnosti nameral strane Vlasť preferencie 2,3 percenta. Zároveň sa Focus respondentov opýtal, že ak by mali voliči druhý hlas, komu by ho dali. V takom prípade by druhý hlas dalo Vlasti 4,9 percenta opýtaných. Spočítaním preferencii s druhým hlasom tak možno hovoriť o volebnom potenciáli. V skutočnosti sa teda preferencie strany Vlasť u agentúry AKO a Focusu zhodujú a Polis nameral podporu iba o 1,6 percenta vyššiu.