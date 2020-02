Poznáme víťazov odovzdávania cien pre nezávislé filmy: Neodpustili si štipľavé poznámky na adresu Akadémie

Tridsiaty piaty ročník Film Independent Spirit Awards patril snímke Uncut Gems, ktorá zvíťazila v kategóriách. Cenu za najlepšiu snímku na odovzdávaní cien pre nezávislé filmy Spirit Awards v USA získal The Farewell (Zbohom) režisérky Lulu Wangovej.

Ocenenie za najlepší herecký výkon si potom prevzal Adam Sandler, ktorý v ďakovnej reči s humorom poukázal na to, že v rovnakej kategórii nebol nominovaný na Oscara. Tie udeľuje americká filmová akadémia v noci z nedele na pondelok.

Sandler bol ocenený za svoju rolu klenotníka závislého na hazarde vo filme Uncut Gems, ktorého režiséri, bratia Josh a Benny Safdieovci, získali cenu za najlepšiu réžiu.

"Keď ma pred niekoľkými týždňami 'urazila' akadémia, spomenul som si na svoj krátky čas na strednej škole, kde ma prehliadli v obľúbenej kategórii ročenky 'najlepšie vyzerajúci' (žiak)," okomentoval rozhodnutie akadémie Sandler.

Pre kandidátov na Oscara potom použil vulgárny výraz. "Zatiaľ čo ich krása časom vybledne, naše nezávislé osobnosti budú žiariť naveky," zavtipkoval Sandler.

Na rozdiel od Oscarov, ktoré tento rok znovu verejnosť kritizovala za málo rozmanité nominácie, sa medzi ašpirantmi na Spirit Awards objavil vyvážený počet žien a mužov a mnoho ľudí inej ako bielej pleti, píše agentúra AP. Víťazný film The Farewell je napríklad obsadený výlučne ázijskými herci a bol natočený tak v angličtine, tak v mandarínčine.

Režisérka Wangová, ktorá tiež nezískala oscarovú nomináciu, pri preberaní ceny reagovala na rozhodnutie americkej filmovej akadémie nominovať len režisérov - mužov. "Nemusíte povzbudzovať ženy, aby natáčali filmy. Mnoho z nich to robí a chce to robiť. Ženy ale potrebujú prácu. Jednoducho im dajte tú prekliatu prácu. Dajte im peniaze," uviedla Wangová.

Cenu za najlepší výkon v hlavnej ženskej úlohe vyhrala herečka Renée Zellweger za životopisný film o legendárnej hereckej hviezde Judy Garland. Zellweger je považovaná aj za favoritku tohtoročných Oscarov.

Spirit Awards udeľuje americká organizácia podporujúca nezávislú filmovú tvorbu Film Independent. Náklady nominovaných filmov nesmie presiahnuť 20 miliónov dolárov. Ďalšou podmienkou nominácie je jedinečná vízia, originálny a provokatívny námet a tiež to, aby dielo bolo natočené mimo veľkých hollywoodskych štúdií, aj keď môžu vzniknúť v ich špecializovaných divíziách.

Prehľad ocenených v 35. ročníku Film Independent Spirit Awards:

Najlepší film: The Farewell

Najlepší prvý film: Šprtky to chcú tiež

Najlepšia réžia: Benny Safdie, Josh Safdie - Uncut Gems

Najlepší scenár: Noah Baumbach - Manželská história

Najlepší prvý scenár: Fredrica Bailey, Stefon Bristol - See You Yesterday

Najlepšia kamera: Jarin Blaschke - Maják

Najlepší strih: Ronald Bronstein, Benny Safdie - Uncut Gems

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe: Renée Zellweger - Judy

Najlepší herec v hlavnej úlohe: Adam Sandler - Uncut Gems

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe: Zhao Shuzhen - The Farewell

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe: Willem Dafoe - Maják

Najlepší dokumentárny film: American Factory

Najlepší medzinárodný film: Parazit

Robert Altman Award: Manželská história

John Cassavetes Award: Give Me Liberty