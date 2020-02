V Bostone si pred zápasom uctili Cháru, Tatar pri výhre Montrealu bez bodu

V sobotňajšom 12-zápasovom programe NHL sa okrem Richarda Pánika a Martina Fehérváryho, ktorý zaznamenal svoj prvý bod v NHL pri prehre Washingtonu S Philadelphiou 2:7, predstavili aj ďalší dvaja Slováci, ale do tabuľky produktivity sa nezapísali.

Montreal zdolal Toronto 2:1 po predĺžení, ale útočník Tomáš Tatar nepredĺžil sériu šiestich zápasov, v ktorých bodoval. Slovenský krídelník odohral 19:21 min s tromi strelami na bránku a jedným "hitom". V tíme hostí obranca Martin Marinčin opäť zostal iba medzi náhradníkmi. Zápas rozhodol gólom v predĺžení ruský útočník Iľja Kovaľčuk. V podaní 36-ročného krídelníka to bol sedemnásty gól v predĺžení v zámorskej profikariére. Lepší sú z historického hľadiska iba Alexander Ovečkin (23 gólov) a Jaromír Jágr (19).

Boston s kapitánom Zdenom Chárom zdolal Arizonu 4:2. Chára odohral 23:51 min s bilanciou 2 strely na bránku, 1 zablokovaná strela, 1 plusový bod. Slovenský "obor" na korčuliach si nechtiac pripísal asistenciu pri prvom góle hostí, keď počas presilovky Coyotes v snahe odpáliť puk z predbránkového priestoru ho naservíroval priamo na hokejku Phila Kessela a ten skóroval. Domáci však aj zásluhou gólu a dvoch asistencií Patricea Bergerona otočili na 4:2. Boston pridal šiesty víťazný zápas za sebou a na čele NHL už má náskok 3 bodov pred Washingtonom. "Sme odolná skupina hráčov, bojovali sme a dali si šancu na ďalšie víťazstvo," uviedol brankár Tuukka Rask na webe NHL, ktorý prispel 29 zákrokmi.

Chárove najkrajšie momenty zápasu však prišli ešte pred jeho začiatkom. Vedenie klubu pripravilo pre čoskoro 43-ročný obrancu spomienkové video, v ktorom viaceré hokejové hviezdy na čele s Alexandrom Ovečkinom blahoželali Chárovi k okrúhlym míľnikom kariéry v NHL, ktoré dosiahol v tejto sezóne - tisícpäťstému zápasu a tisícemu súboju s kapitánskym "céčkom" na hrudi v organizácii Bruins. Ku gratulantom na videu sa pridali aj generálny manžér Bostonu Dan Sweeney a prezident Cam Neely. "Tisíc zápasov za Boston a všetky s písmenom "C" sú úžasný odkaz toho, čo si dosiahol. Patríš medzi najlepších hráčov tejto ligy a za to patrí vďaka tebe aj tvojej rodine," prihovoril sa Chárovi Sweeney. "Gratulujem Ti Big Z k veľkým míľnikom, sú to obrovské čísla. Želám ti všetko dobré do ďalšieho pokračovania," uviedol Alexander Ovečkin.

Sobotňajšie výsledkové sumáre NHL:

Boston - Arizona 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Zdeno Chára (Boston) odohral 23:51 min, 2 strely na bránku, 1 zablokovaná strela, 1 plusový bod

Tomáš Tatar (Montreal) odohral 19:21 min, 3 strely na bránku, 1 "hit" - Martin Marinčin (Toronto) bol medzi náhradníkmiRichard Pánik odohral 13:35 min, 1 strela na bránku, 2 "hity", 4 trestné minúty, 1 mínusový bod, Martin Fehérváry (obaja Washington) odohral 18:14 min, 1 asistencia, 1 strela, 3 "hity"

St. Louis - Dallas 2:3 po predĺžení (2:1, 0:1, 0:0 - 0:1)

Andrej Sekera (Dallas) bol medzi náhradníkmi

Vegas - Carolina 5:6 po sam. nájazdoch (2:1, 1:0, 2:4 - 0:0, 0:1)