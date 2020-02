Ani známa americká speváčka to nemá vždy ľahké: Čo trápi Billie Eilish?

Americká speváčka a skladateľka Billie Eilish máva nočné mory.

Osemnásťročná interpretka to uviedla v rozhovore pre magazín OK!. "Nemám dobrý spánok. Mávam strašné sny, nočné mory. Akoby som sa po celú noc bála a potom sa zobudím. Niekedy mávam pokazený celý deň," vyjadrila sa speváčka, ktorá priznala, že v nočných morách niekedy nájde inšpiráciu pri písaní nových skladieb.

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell vydala 11. augusta 2017 debutové EP Don't Smile at Me, z ktorého pochádza aj singel Ocean Eyes. Na jej zatiaľ jedinom albume When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) sa nachádza 14 skladieb, medzi ktorými sú aj single You Should See Me in a Crown, When the Party's Over, Bury a Friend, Wish You Were Gay a Bad Guy. Na konte má napríklad päť cien Grammy či dve American Music Awards.