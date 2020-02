Dozorkyňa si vyrezala do uniformy dieru medzi nohami: Sex v cele s maximálnym stupňom stráženia

Dozorkyňa Stephanie bola posadnutá väzňom Curtisom Warrenom (56), pre ktorého bola ochotná urobiť čokoľvek. Poslala mu svoje fotky v spodnej bielizni, dala si vytetovať jeho meno a posielala mu erotické odkazy. A to nie je všetko, zašla ešte ďalej.

40-ročná Stephanie Smithwhite mala s odsúdeným Curtisom, ktorého prezývajú „Cocky“ sex v kuchyni, práčovni a tiež v jeho cele s maximálnym stupňom stráženia. Do svojej uniformy si dokonca vystrihla dieru medzi nohami. Ako uvádza portál Mirror, incident sa odohral vo väznici HMP Frankland neďaleko anglického mesta Durham. Dozorkyňa nevedela väzňovi odolať aj napriek tomu, že mala špeciálne školenie na prácu s manipulatívnymi väzňami.

Románik medzi dozorkyňou a väzňom trval 6 mesiacov od júna do decembra v roku 2018. Curtis bol odsúdený na 13 rokov za drogovú trestnú činnosť a na ďalších 10 rokov za nezaplatenie 198 miliónov libier (233 miliónov eur) z príjmov z trestnej činnosti.

Vyšetrovatelia zistili, že počas troch mesiacov vo väzení si volali 213-krát. Zamestnanci začali Stephanie upodozrievať, a tak zahájili jej sledovanie. Videli ju, ako mu poslala odkaz a rovnako jeden dostala aj ona.

Po začatí ich romániku ju Warren prehovoril, aby do väznice prepašovala tovar a zisťoval od nej informácie o bezpečnostných kamerách a väzenských spravodajských službách. Keď od neho dôstojníci pýtali odkaz od Stephanie, pokúsil sa ho zjesť. Vyšetrovatelia uvádzajú, že ich odkazy mali veľmi sexistický podtón a v dome dozorkyne našli 450 takýchto správ. V jej aute našli telefón, cez ktorý sa vedela skontaktovať s odsúdeným Warrenom.

Počas vyšetrovania Stephanie priznala, že je „zdevastovaná“ a dúfala, že existuje šanca, že by ich vzťah mohol pokračovať aj za bránami väznice. Stephanie bola odsúdená na 2 roky za sexuálny styk s väzňom a za to, že nenahlásila Warrenov mobilný telefón. Poprela, že diera v jej uniforme slúžila na sexuálne účely, avšak sudca Jonathan Carroll tvrdí, že je „ťažké predstaviť si, na čo iné by slúžila“.