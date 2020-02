Šialené! Žena si nevedela vybrať medzi dvoma mužmi, zorganizovala im súboj na život a na smrť

Chcela zistiť, kto si ju viac zaslúži. Manipulatívna matka zorganizovala „stredoveký duel“ na život a na smrť medzi jej dvoma obdivovateľmi. Víťaz mal získať jej lásku.

Matka troch detí Asta Juskauskiene (35) opustila svojho manžela Giedruisa Juskauskasa (42) po tom, ako sa na internete spoznala s 25-ročným mužom. Ako uvádza portál Metro, jej nového nápadníka Mantasa Kvedarasa krátko predtým prepustili z väzenia, kde si odpykával trest za znásilnenie. Astin manžel jej aj po rozchode naďalej poskytoval finančnú podporu pre ich dcéru.

Na súde odznelo, že nakoľko obaja muži po Aste túžili, ona sa rozhodla tento spor vyriešiť po svojom. „Chcela, aby o ňu bojovali obaja. Víťaz by získal aj ju,“ uviedol na súde Astin kamarát. Veľký deň mal nastať v Londýne skoro ráno 17. júna v roku 2019. „Navrhla stretnutie v tuneli, kde sa obchoduje s drogami a povedala, že ak by sa niečo stalo, každý by si myslel, že je to kvôli drogám,“ uviedol prokurátor Hugh Davies.

Prokurátor opisoval na súde, že to, čo sa stalo, „bolo brutálne a stalo sa to v momente“. 25-ročný Kvedaras zabil Astinho manžela v priebehu niekoľkých minút. Celkovo utrpel 35 bodných rán, ktoré smerovali väčšinou do krku. „Víťaz stredovekého duelu“ Kvedaras zobral Astu na pizzu, kde mali jeho čin spoločne osláviť.

„Juskauskas bol pod vplyvom alkoholu. Na rozdiel od Kvedarasa v minulosti nepoužil vážnejšie násilie. Bol úplne neozbrojený,“ uviedol prokurátor. Tiež dodal, že mladík „mal vo väzení povesť násilníka“ a tiež sa chválil, že „napadol veľa ľudí, niekoľkých dobodal a tiež, že na niekoho vystrelil“.

Sudca, ktorý Astu poslal za mreže uviedol, že si „užívala“ varovania iných o tom, aký zlý Kvedaras je. „Pravdepodobne sa mi páči riziko a nebezpečenstvo,“ povedala Asta svojmu kamarátovi. Matka troch detí z anglického mesta Crayford po vypočutí rozsudku 24 rokov za mrežami neprejavovala žiadne emócie. 25-ročný Kvedaras bol za vraždu odsúdený na doživotie.