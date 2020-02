Dojatá Schmiedlová cíti veľké emócie, jej výkon ospevuje aj Lipták

Dokázali to! Slovenské tenistky sa prebojovali na finálový turnaj Pohára federácie v Budapešti (14.-19. apríla).

V kvalifikačnom dueli svetovej skupiny zdolali v Bratislave Veľkú Britániu 3:1. O rozhodujúci tretí bod sa na antuke v NTC zaslúžila Anna Karolína Schmiedlová, ktorá v súboji tímových dvojok zvíťazila nad Hariett Dartovou 7:5, 6:3.

"Ani neviem slovami opísať to, čo teraz cítim. Sú to veľké emócie. Som veľmi šťastná, že som pomohla nášmu tímu k postupu na finálový turnaj v Budapešti. V uplynulých rokoch sa mi vo Fed Cupe príliš nedarilo, teraz som si to vynahradila. Boli to úplne iné nervy ako na bežných turnajoch, no zvládla som to. V oboch zápasoch ma podržalo podanie. Niekedy mávam na servise výkyvy, no tentoraz som si dokázala podaním pomôcť, čo ma držalo nad vodou," uviedla Schmiedlová v prvej reakcii pre RTVS.

Kapitán slovenského tímu Matej Lipták bol rád, že jeho zverenky splnili vytúžený cieľ. "Pri neúčasti britskej jednotky Johanny Kontovej sme mali veľkú šancu postúpiť na finálový turnaj a som šťastný, že sa nám to podarilo.Predvádzala veľmi kvalitný antukový tenis. Rebecce Šramkovej nevyšiel proti Watsonovej úvod a potom sa na kurte už iba hľadala. Watsonovej štýl hry jej nesedel."

Kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Pohára federácie:

SLOVENSKO - Veľká Británia 3:1

Anna Karolína Schmiedlová - Heather Watsonová 6:2, 6:3,

Viktória Kužmová - Hariett Dartová 6:7 (3), 6:3, 7:5

Rebecca Šramková - Watsonová 0:6, 5:7

Schmiedlová - Dartová 7:5, 6:3