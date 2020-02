Karin Majtánová priznala ambície, o ktorých tušil málokto: Vstúpi do politiky?!

Má politické chúťky! Moderátorka Karin Majtánová (45) je dlhoročnou stálicou verejnoprávnej RTVS. Ako však tvár Dámskeho klubu Novému Času prezradila, má tajné ambície, o ktorých vie len málokto. Uvažuje totiž o vstupe do politickej sféry!

Karin Majtánová už dlhé roky hviezdi na televíznej obrazovke ako moderátorka. Je však možné, že diváci sa raz na ňu budú pozerať aj v nejakej politickej relácii alebo v televíznych správach. Nevylučuje totiž, že raz vstúpi do politiky! „Nikdy nehovorím nikdy. Momentálne nad tým nerozmýšľam, som šťastná vo svojej práci. Ale uvidíme, čo život prinesie. Možno niekedy tá ambícia príde a budem sa uchádzať o priazeň ľudí,“ povedala Novému Času tvár relácie Dámsky klub.

Už teraz však má jasnú predstavu, čo by zmenila v spoločnosti na Slovensku, ak by mala tú moc: „Určite by som ako prvú vyškrtla závisť a následne s ňou súvisiacu nenávisť. A veľkými písmenami by som dala toleranciu a spolupatričnosť. Myslím, že to je základ toho, aby sme konečne začali budovať niečo, čo bude mať úroveň, bude človeka tešiť a čo mu nebude dennodenne prinášať len nejaké fatálne informácie, ktoré mu spôsobujú vrásky na čele,“ vyjadrila sa moderátorka.