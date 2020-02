Karel Gott († 80) sa dočká veľkej pocty: Po smrti rozospieva 32-tisíc fanúšikov

V našich srdciach a spomienkach zostáva nesmrteľný. Legenda Karel Gott († 80), ktorý podľahol akútnej leukémii 1. októbra 2019, sa dočká tento rok veľkej pocty.

Jeho manželka Ivana (44) s dcérami, ktoré sa len ťažko dostávajú do normálneho života po jeho odchode, sa chystajú pripraviť obrovské spomienkové koncerty na jeho počesť. Vdova po spevákovi vzdá úctu naozaj vo veľkom a to 14 mesiacov po jeho smrti vo veľkej O2 aréne - a hneď dvakrát!

Pocta Karlovi Gottovi († 80) sa síce bude konať až koncom tohto roka, krátko pred Vianocami, ale na o to veľkolepejšie predstavenie sa jeho fanúšikovia môžu naozaj tešiť. Ako sa podarilo zistiť českému Blesku, koncerty sa budú konať v modernej O2 aréne v Prahe 15. a 16. decembra, teda 14 mesiacov po jeho skone. Obdivovatelia legendárneho maestra tak opäť zažijú krásne Vianoce, tak ako boli zvyknutí posledných päťdesiat rokov.

Jeho nesmrteľné hity by mali predviesť jeho spevácki kolegovia, s ktorými za svoju kariéru spolupracoval, a ktorí boli jeho priateľmi. Pokiaľ by sa vypredali oba koncerty, čo je viac ako pravdepodobné, tento veľkolepý zážitok si vychutná až 32-tisíc ľudí. „Som presvedčený, že Karel Gott, aj keď už nie je medzi nami, by vypredal aj päť arén po sebe,“ povedal Blesku zdroj. Koncerty sa budú pripravovať niekoľko mesiacov, pretože všetko musí byť naplánované do posledných detailov. Vdovu tak okrem organizovania týchto megašou čaká aj predstavenie Karlovej oficiálnej autobiografie a uvedenie dokumentárneho filmu o jeho živote, ktorý sa podarilo Gottovi ešte pred smrťou nakrútiť.