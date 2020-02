Mirka z Bojníc sa vypracovala na policajtku v britskom Manchestri: A mieri ešte vyššie!

Miroslava Silvester (44) pochádza z Bojníc, ale osud to zariadil tak, že sa z nej stala policajtka britskej polície. V Manchestri bojuje proti zločinu a pomáha ľuďom. Je špeciálne trénovaná na prípady, keď ide o znásilnenia, obchodovanie s ľuďmi a otroctvo.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Mirka sníva o tom, že sa jedného dňa stane detektívkou. Vo voľnom čase je však z mamy dvoch detí vášnivá fanúšička futbalového klubu Manchester United FC. Ako 22-ročná odišla Miroslava zo Slovenska do Prahy, kde sa zoznámila s Angličanom z malého ostrova na juhu Spojeného kráľovstva. Vďaka nemu mladá žena v septembri 2005 odišla do Londýna. Vo Veľkej Británii stretla aj svoju životnú lásku Jamesa Silvestra, ktorý je známy spisovateľ. „Môj muž napísal štyri thrillery, ktoré sa týkajú Československa a brexitu, a momentálne pracuje na piatej knihe,“ priblížila Novému Času Miroslava s tým, že žijú v Manchestri, čo jej vôbec neprekáža, pretože je fanúšikom Manchestru United.

Až 11 rokov pracovala v známej reštaurácii San Carlo, kde sa vypracovala na pozíciu manažérky. „Starala som sa o celebrity ako je Dwayne Johnson, Lance Henriksen, Ron Perlman či Wesley Snipes,“ vymenováva svetové filmové hviezdy Miroslava. Medzičasom sa Slovenke a britskému spisovateľovi narodil syn Timothy (12). O rok neskôr, teda v januári 2009 sa šťastní rodičia zosobášili. O 4 roky neskôr sa im narodila aj dcérka Georgia (8). V tom čase Miroslava pracovala v pohostinstve už takmer 16 rokov a cítila, že potrebuje zmenu.

Vtedy sa rozhodla stať policajtkou a začínala ako dobrovoľná policajtka. Neskôr si podala prihlášku online, po ktorej nasledovali fyzické a písomné testy i pohovor. „Bolo to psychicky náročné, byť matkou dvoch detí, manažérkou v reštaurácii, manželkou a dobrovoľnou policajtkou v jednej osobe,“ priznáva Miroslava, ktorá to však zvládla a už vyše 3 rokov robí v britskej polícii tzv. v prvej línii. „Chcem pomáhať ľuďom, bojovať proti zločinu, byť príkladom pre svoje deti a skúsiť pomôcť mladým ľuďom, ktorí sa vydali zlým smerom,“ hovorí Miroslava s tým, že rieši najmä znásilnenia a obchodovania s ľuďmi. Momentálne sa pripravuje na skúšky seržanta, ktoré sa konajú v marci. Chce sa totiž stať detektívom. „Kriminalita v Manchestri je veľká a zhoršuje sa to. Deti nosia nože už aj do školy. Drogy sú prítomné všade - cez tmavé uličky, školy a bary. Mohla by som o tom hovoriť hodiny,“ uzavrela.