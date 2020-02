Vedci upozorňujú na možné problémy s Viagrou: Vedľajšie účinky, ktoré žiadny muž nechce

Keď spoločnosť Pfizer predstavila svetu liek zvaný Viagra, milióny mužov, ktorí mali problémy s erekciou, zajasali.

Lenže sildenafil - účinná látka - nie je bez vedľajších účinkov. A lekári z Turecka potvrdili, že obzvlášť tablety s dávkou sildenafilu 100 miligramov spôsobujú problémy so zrakom. Paradoxne napríklad modré videnie, pričom originálna tableta Viagra je práve jasne modrá.



Výskum cituje odborný časopis Frontiers in Neurology. Podľa niekoľkých na sebe nezávislých štúdií vysoké dávky sildenafilu - tablety s obsahom 100 miligramov tejto látky - vyvolávajú častejšie rozostrené videnie, poškodenie citlivosti oka voči svetlu a tiež cyanopsiu - dočasný pocit, že všetko videné je sfarbené do modra.

"Hoci tieto lieky, keď sú užívané po dohľadom lekárov a v odporúčanej dávke, poskytujú veľmi dôležitú pomoc pri sexuálnych problémoch,tvrdí jeden z autorov výskumu doktor Cüneyt Karaarslan z Turecka.Sildenafil je v niektorých krajinách predajný bez predpisu. V Európe je však tableta s obsahom 100 miligramov sildenafilu k dostaniu len na predpis.Liek ovplyvňuje obehovú sústavu, takže muži s kardiologickým ochorením alebo vysokým rizikom týchto chorôb by tento liek na erekciu nemali nikdy užívať bez lekárskeho dozoru.