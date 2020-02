Zhltnete jedlo behom pár minút? Keď si prečítate, čo to spôsobuje, ihneď prestanete

Spočívajú vaše stravovacie návyky v tom, že bleskovo jedlo zjete? Či už ide o raňajky, obed alebo večeru, opakujete stále to isté. Vyprázdnite svoj tanier behom chvíľky.

Je to zlý zvyk, ktorý môže mať neblahé následky, píše francúzsky denník Le Figaro a vysvetľuje, čo sa odohráva v tele, keď človek je príliš rýchlo.

Organizmus potrebuje asi 30 minút na to, aby zaznamenal, že už nemá hlad. To všetko sa deje prostredníctvom hormónov v tenkom čreve, ktoré sa aktivujú a posielajú signál do mozgu, do hypotalamusu, oblasti, ktorá okrem iného reguluje pocit sýtosti, vysvetľuje fyziológ Gilles Mithieux. Ak teda zhltnete potravu za desať minút, budete mať ešte nasledujúcich 20 minút pocit hladu.

Menšie bolesti žalúdka sú jedným z hlavných dôsledkov takéhoto rýchleho jedenia. "Trávenie začína od etapy, kedy jedlo hryzieme," hovorí dietologička Laetitia Suissová. Ak si teda nedáte na čas s prežuvaním jedla, nie sú potraviny dostatočne zriedené, keď prichádzajú do žalúdka. Ten teda musí k svojej práci zmobilizovať viac energie. To vedie k bolestiam v žalúdku. Aby sme sa vyhli nepríjemnostiam, je vhodné robiť medzi jedlom prestávky. "Na to, aby sme hovorili alebo sa sami seba pýtali, či máme ešte hlad," hovorí Suissová.

"Trávenie vždy vyžaduje od tela veľa energie. Preto môžete vstávať od stola s pocitom únavy. A keď potraviny prichádzajú do žalúdka v kusoch namiesto toho, aby boli rozžuté, vyžaduje to od organizmu, ktorý ich musí spracovať, ešte viac energie. Únava je teda ešte silnejšia," zdôrazňuje Suissová.

Podľa Mithieuxa závisí kvalita nášho života priamo na spôsobe, akým sa stravujeme, ale aj na tom, ako potraviny trávime. "Desať percent neurónov nášho tela sa nachádza v črevách, kľúčovom prvku trávenia. Je teda zrejmé, že tento orgán má priame spojenie s mozgom. Ak jeme príliš rýchlo, črevá o tom posielajú signál mozgu. Ten následne pokazí našu náladu. Ak jeme správne a pomaly, pociťujeme pokoj. Spôsob, ako jeme, nás definuje. Túto etapu nemožno podceňovať," uvádza.

Pocit sýtosti dosahuje vrchol v priemere polhodiny po jedle. Ako už bolo uvedené, ak zjete jedlo rýchlo, pocit sýtosti prichádza neskôr a vy v jedle pokračujete. "Aby ste si náležite vychutnali svoje jedlo, musí od vášho prvého do posledného sústa uplynúť asi 20 minút," hovorí Laetitia Suissová.

Je tiež vhodné začať jedlo polievkou alebo surovou zeleninou. "Tie sú energeticky chudobné, ale naštartujú proces, ktorý vedie k pocitu sýtosti. Je to trik, ako si udržať váhu," podotýka Gilles Mithieux. A ďalší nezanedbateľný bod: lepšie je nesadať k stolu s pocitom hladu, pretože v tom prípade je veľmi ťažké nezhltnúť všetko v priebehu piatich minút. Ideálne je začať jedlo len s ľahkým pocitom hladu, radí Laetitia Suissová.

Teraz, keď poznáte neblahé dôsledky rýchlej konzumácie pokrmu, dajte si na čas, aby ste si vychutnali svoj sendvič s kozím syrom a sójovým jogurtom, ktorý ste si kúpili v závodnej jedálni.