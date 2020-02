V sutinách zrútenej prešovskej bytovky našli ľudské pozostatky: Ide o poslednú obeť?

Sutiny zdemolovanej prešovskej bytovky na Mukačevskej ulici odviezli na skládku pri Hanušovciach nad Topľou, kde ich triedia.

Ako uvádza portál tvnoviny.sk, medzi sutinami objavili aj telesné pozostatky, ktoré by mohli patriť nezvestnej 70-ročnej dôchodkyni. Dcéra nezvestnej dôchodkyne bola na odbere DNA a v súčasnosti sa čaká na výsledky testov. V prípade, že by testy DNA potvrdili, že nájdené kosti patria nezvestnej, jej dcéra by ju mohla po dlhom čase pochovať a dôstojne sa s ňou rozlúčiť.

Medzi sutinami našli tiež doklady, šperky a rodinné fotografie. Všetky nájdené predmety budú odovzdané obyvateľom zbúranej bytovky, avšak mohlo by to trvať ešte minimálne mesiac. Všetko sa triedi dvakrát, a tak ide o zdĺhavý proces. Spoločnosť Ozón Hanušovce sa rozhodla, že túto službu poskytne v cene na úrovni nákladov bez nároku na zisk.

Štyria chlapi musia pretriediť 8 785 ton sutiny pomocou dvoch bagrov. Areál je uzatvorený a skládku strážia policajti. "Jemne a decentne to rozhrabeme na viditeľnú plochu, aby chlapi, keď vidia niečo pozostalé, cenné tak to vyberú a odovzdajú polícii," vysvetlil Peter Matijka, majiteľ firmy pre portál tvnoviny.sk.