Ramsay po víťazstve nad Ruskom chválou nešetrí: Náš najlepší zápas v sezóne

Slovenskí hokejisti zvíťazili v druhom zápase Kaufland Cupu nad Olympijským tímom Ruska 2:1 a obhájili vlaňajšie prvenstvo.

O góly domáceho tímu sa postarali Marek Ďaloga a Michal Chovan, za ruský tím znížil v 3. tretine Sorkin. Slováci si víťazstvom na domácom turnaji napravili chuť po turnajoch v Nemecku a vo Švajčiarsku, na ktorých vyhrali celkovo iba jeden zápas. Ich bilancia v prebiehajúcom ročníku je 3 víťazstvá a 4 prehry.



Craig Ramsay, tréner SR:

"Hrali sme ako tím. Hráči bojovali jeden za druhého. Myslím si, že to bol náš najlepší zápas v sezóne. Na striedačke sme veľa komunikovali a na ľade sme robili správne aj najmenšie detaily. Vyhrali sme domáci turnaj, pred vlastnými fanúšikmi sme zvíťazili v oboch zápasoch, takže môžeme byť spokojní. Dnes bolo dôležité, že sme od začiatku zápasu hrali aktívne. Neskôr sa vyskytlo niekoľko chýb, ale celkovo hráči dodržiavali systém."

Miroslav Šatan, generálny manažér SR: "Myslím si, že to bol z našej strany dobrý výkon, výsledok tiež, takže naše hodnotenie môže byť pozitívne. Hráči bojovali, dodržali veci, ktoré od nich tréneri chceli. Celkovo vládne spokojnosť z pohľadu trénerov a aj mňa, keďže sme vyhrali turnaj. Vládol tímový duch, hráči bojovali a zaslúžili si tento triumf."

Dominik Graňák, obranca, kapitán SR:

"Bol to z našej strany lepší zápas ako proti Bielorusku. Najmä prvá tretina sa mi veľmi páčila. V nej sme boli aktívni, vytvárali sme si šance a dali sme aj góly. V druhej sa obraz hry zmenil, Rusi nás viackrát zavreli v pásme. V tretej sme už hrali lepšie, pozornejšie. Celkovo môžem povedať, že ten výsledok berieme."

Marek Ďaloga, obranca SR:

"Obhájili sme prvenstvo, ale boli aj pasáže, v ktorých sme nehrali to, čo sme mali. Z toho sa musíme poučiť a hrať celých 60 minút. V prvej tretine sme položili základ víťazstva. Potom to u nás viackrát "horelo," ale napokon sme to dokázali zvládnuť. Zápasy proti Bielorusku a Rusku boli podobné, na ten druhý sme boli asi lepšie pripravení."



Konečná tabuľka Kaufland Cupu 2020:

1. SLOVENSKO 2 2 0 0 0 6:4 6

2. OH tím Ruska 2 1 0 0 1 2:2 3

3. Bielorusko 2 0 0 0 2 3:5 0