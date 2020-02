Dramatizácia v boji o postup: Britky majú prvý bod, Šramková priznala nervozitu

Heather Watsonová (27) zabezpečila Veľkej Británii prvý bod v kvalifikačnom súboji proti Slovensku.

Veľká Británia znížila stav stretnutia Pohára federácie o postup na finálový turnaj proti domácemu Slovensku na 1:2. Zaslúžila sa o to britská jednotka Heather Watsonová, ktorá v úvodnej sobotňajšej dvojhre zdolala Rebeccu Šramkovú po setoch 6:0, 7:5. Rodáčka z Bratislavy v zápase nahradila nachladnutú Viktóriu Kužmovú, ale naďalej platí, že svoje posledné singlové víťazstvo v súťaži ženských tenisových družstiev dosiahla v roku 2017 pri svojom debute v talianskom meste Forli.

Prvý set bol jednoznačnou záležitosťou britskej tenistky, ktorá predvádzala oveľa lepší výkon než v piatkovom súboji s Annou Karolínou Schmiedlovou. Watsonová síce v úvodnom dejstve spravila deväť nevynútených chýb, no agresívnou hrou pustila súperku iba k jednému víťaznému úderu. Naopak, Šramková sa pri zakončení výmen trápila, o čom svedčí jej 20 nepresných úderov. Logickým vyústením setu bolo skóre 0:6 z pohľadu 23-ročnej Slovenky, čo sa jej v rámci Pohára federácie stalo vôbec po prvý raz.

Druhý set začala Šramková oveľa lepšie a aj vďaka niekoľkým víťazným úderom si sebavedomo udržala úvodné dve podania. Za vyrovnaného stavu 2:2 odvrátila štyri brejkbaly, ale napokon sa Watsonovej na piaty pokus podarilo prelomiť servis domácej hráčky. Slovenku však tento moment nerozhodil, pokračovala v zlepšenej hre a hneď vzápätí si zobrala stratené podanie späť. Ako rozhodujúci sa napokon ukázal byť jedenásty gem. Bývalá 38. hráčka rebríčka WTA dostala Šramkovú pod tlak, piatykrát ju v zápase "brejkla" a následne doviedla zápas do víťazného konca.

Pre 27-ročnú tenistku to bol 31. fedcupový zápas vo dvojhre, pričom načala tretiu desiatku víťazstiev. Získať tretí postupový bod pre krajinu spod Tatier bude môcť v druhej sobotňajšej dvojhre Anna Karolína Schmiedlová, ktorú čaká duel s Harriet Dartovou. V prípade neúspechu rodáčky z Košíc by o postupujúcom tíme na finálový turnaj musela rozhodnúť až záverečná štvorhra.

"O tom, že budem hrať namiesto Viki, som sa dozvedela dnes o pol jednej. V prvom sete som bola veľmi nervózna. Kapitán Matej Lipták mi hovoril, aby som sa tlačila do kurtu, no nedokázala som dobre riešiť herné situácie. Druhý set bol iný, so súperkou som držala krok, no záver mi nevyšiel," uviedla v prvej reakcii pre RTVS Šramková, ktorá stále čaká na prvý domáci víťazný fedcupový zápas co dvojhre.

Priebežný stav stretnutia Svetovej skupiny Pohára federácie o postup na finálový turnaj 2020 v Budapešti:

SLOVENSKO - VEĽKÁ BRITÁNIA 2:1 po I. sobotňajšej dvojhre

7. - 8. februára v Bratislave, antuka pod zatvorenou strechou AXA arény NTC

Sobota - dvojhra:

Rebecca Šramková - Heather Watsonová 0:6, 5:7 za 77 minút

Zostávajúci sobotňajší program:

Anna Karolína Schmiedlová - Harriet Dartová (od 17.50 h)

Viktória Kužmová, Magdaléna Rybáriková - Naiktha Bainsová, Emmma Raducanuová

Piatok - dvojhry:

Anna Karolína Schmiedlová - Heather Watsonová 6:2, 6:3 za 91 minút

Viktória Kužmová - Harriet Dartová 6:7 (3), 6:3, 7:5 za 175 minút