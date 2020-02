Nová podoba slávneho futbalistu: Cristiano Ronaldo má 120 kg!

Tento titulok by slávneho futbalistu určite parádne vytočil, keby... Hviezdny Portugalčan si totiž na svoju figúru vždy potrpel, a toľko kilogramov v živote nemal! Od stredy 35-ročný líder turínskeho Juventusu však existuje aj v 120-kilogramovej podobe, ale v čokoládovom vydaní.

Keď chcel tvorca čokoládovej podoby slávneho futbalistu, Jorge Cardoso, zachovať jeho životnú výšku 187 centimetrov, kilogramy mu musel pridať, hoci vie, že futbalista si do všetkých štatistík uvádza váhu 84 kilogramov. Ak by ich nedal na 120 kg, najsladšia podoba Portugalca by totiž nedržala pohromade. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Celý nápad vznikol v súvislosti s 35. narodeninami jedného z najlepších futbalistov histórie, ktoré mal v stredu. Vo švajčiarskom Givisieze, kde sídli chýrna fabrika Suard na výrobu tejto najpopulárnejšej sladkosti na svete, si sladká socha vyžiadala od jeho krajana a veľkého obdivovateľa Jorgeho Cardosu 200 (!) hodín práce vo voľnom čase! Hoci Cristiano žiari v drese Juve, Cardoso ako hrdý Portugalčan ho odel do čokoládového dresu majstra Európy v roku 2016.