Ed Sheeran na nehnuteľnostiach nešetrí: Z počtu jeho domov sa vám zakrúti hlava

Spevák Ed Sheeran si buduje portfólio nehnuteľností, ktoré ho bude zrejme živiť v čase, keď už ho nebude baviť robiť veľké koncertné turné a vydávať jeden album za druhým.

Dvadsaťosemročný britský hudobník patrí k najbohatším občanom Spojeného kráľovstva, a tak si môže dovoliť investovať desiatky miliónov libier do nehnuteľností v Londýne. Tento týždeň si kúpil ďalších päť budov a rozšíril svoj zoznam na celkový počet 22. Podľa odborníkov má v nehnuteľnostiach uložených 57 miliónov libier (67 miliónov eur).

,,Množstvo peňazí, ktoré už investoval do nehnuteľností, je ohromujúce, ale je to len kvapka v oceáne v porovnaní s jeho 600 miliónmi dolárov, ktoré zarobil na turné Divide. A samozrejme, je to veľmi bystrý ťah investovať do nehnuteľností v hlavnom meste," cituje The Sun.



Ed v roku 2015 založil realitnú spoločnosť Maverick Properties, v mene ktorých budovy nakupuje, spravuje a prenajíma. Firmu mu vedie kamarát Stuart Camp. Sheeran vlastní nehnuteľnosti v londýnskych štvrtiach Holland Park, Wiverton Tower, Whitechapel, Battersea Dogs, Cats Home či Covent Garden.



Ed tiež buduje veľké sídlo v Suffolku, kde žije s manželkou Cherry. V poslednom čase skupuje nehnuteľnosti v okolí svojho statku, pretože sa na neho susedia často sťažujú kvôli hluku. Snaží sa tak medzi svojím hlavným sídlom a prvými susedmi vytvoriť čo najširší bariéru.