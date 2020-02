Ďalšia hokejová akadémia na obzore? Na východe Slovenska rozbehli spoluprácu so zväzom

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) a Prešovský samosprávny kraj (PSK) podpísali Memorandum o spolupráci.

Tá je podľa prezidenta SZĽH Miroslava Šatana verejným vyhlásením o obojstrannom záujme posunúť slovenský hokej. "Je to možno jeden z prvých krokov k tomu, aby vznikla Hokejová akadémia. Potrebná bude súčinnosť mesta, klubu i ďalších subjektov. Dátumy konkrétnych krokov zatiaľ neviem povedať, no verím, že to bude čo najskôr," poznamenal Šatan.

V rámci spolupráce bude dôležitá súčinnosť klubov, pretože aj o nich je Memorandum. "Cítime záujem klubov a zároveň si uvedomujeme, že ešte veľa vecí sa musí vyriešiť. Každá zo zainteresovaných strán musí priložiť ruku k dielu. Takisto je dôležité, aby kluby v regiónoch našli cestu k spolupráci a vytvorili priaznivé prostredie pre hokejový rozvoj detí," doplnil Šatan.

Predĺženou rukou SZĽH v Prešovskom kraji bude bývalý extraligový útočník Matúš Petričko, ktorý bude úzko spolupracovať aj s poradcom prezidenta SZĽH pre strategický rozvoj Richardom Pavlikovským. "Bude sa to týkať spolupráce v rôznych oblastiach.V spolupráci s PSK budeme riešiť ďalšie lokálne projekty, v ktorých budeme pracovať s deťmi.Je to dlhodobý projekt, ktorý má ambíciu vyriešiť voľnočasové aktivity detí.

Memorandum je vyjadrením ochoty spolupracovať na vytvorení funkčného systému. Výsledok by mal byť zaujímavý pre pracovný trh aj rodinné prostredie. Hokej chce byť lídrom športového rozvoja, aby bol spoločenský fenomén a prinášal radosť nielen počas májových MS, ale počas celého roka. Naša východisková situácia je omnoho priaznivejšia než pred pár rokmi. Vláda SR deklarovala podporu projektom hokejových akadémií a teraz máme priestor, aby sme pre PSK vypracovali plán konkrétnych krokov. Po jeho vypracovaní budeme mať konkrétnejšie ciele i termíny, do ktorých ich chceme dosiahnuť. Máme štandardný plán, ktorý chceme rozmeniť," uviedol Pavlikovský.