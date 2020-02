Šialený masaker v Thajsku: Vojak v meste strieľal zo samopalu, zabil 17 ľudí

Množstvo ľudí zastrelil a zranil v sobotu v thajskom meste Nakhon Ratčasima vojak, ktorý bezhlavo strieľal zo samopalu.

Agentúru AFP o tom upovedomil hovorca miestnej polície. Tamojšie médiá jeho informácie dopĺňajú, že vojakovo besnenie v meste ležiacom približne 200 kilometrov severovýchodne od Bangkoku si vyžiadalo až 17 nevinných ľudských životov a 14 zranených.



Vojak, hodnosťou seržant-major, strieľal na niekoľkých miestach Kchórátu vrátane nákupného centra, pričom svoje výčiny zverejnil v podobne fotografií a videa aj na Facebooku. Páchateľ je stále na slobode. Na juhovýchode Ázie ležiace Thajsko patrí medzi krajiny s najvyšším počtom majiteľov zbraní na svete, avšak že by vojaci strieľali do civilného obyvateľstva, sa tam tak často nestáva, poznamenáva AFP.

Vlani došlo napríklad k niekoľkým prípadom streľby v súdnej sieni s dvoma obeťami na životoch, čo medzi Thajčanmi zvýšilo obavy z násilností spojených s držbou zbraní. Policajt, na ktoreho sa odvoláva agentúra AP, uviedol, že vojak sa pohádal s dvoma ludmi a zastrelil ich. Malo ísť o ďalšieho vojaka a istú ženu. Útočník si potom na základni, kde posobil, vzal zbraň a autom išiel do mesta do obchodného centra Terminal 21, cestou strieľal. "Nevieme, prečo to urobil. Vyzerá to, že sa zbláznil," cituje Reuters hovorcu thajského ministerstva obrany.