Má na dosah veľký sen: Ďalší Čech mieri do UFC!

David Dvořák sa môže stať piatym českým MMA bojovníkom, ktorý sa predstaví v elitnej svetovej organizácie UFC.

Podľa zatiaľ neoficiálnych informácií nastúpi dvadsaťsedemročný zápasník 14. marca na turnaji v Brazílii, kde by mal v súboji s domácim Brunom Silvom nahradiť zraneného Číňana Su Mu-ta-er-ťiho.

"Internetom sa začala šíriť správa, ktorú momentálne nemôžem komentovať. Viem, že mi fandíte a podporujete ma, a to je pre mňa hnací motor. Rád by som vás požiadal o trpezlivosť a pokoj na trénovanie. Akonáhle to pôjde, podelím sa s vami o detaily," uviedol Dvořák na sociálnej sieti. Jeho rokovania s UFC potvrdila aj organizácia Oktagon MMA, s ktorou v Česku spolupracuje.

Dvořák má na konte 20 zápasov v MMA, z ktorých sedemnásť vyhral. Súboj sa Silvom by sa mal uskutočniť v mušej váhe (do 57 kg).

V UFC sa doteraz predstavili traja českí zápasníci. V minulosti tam pôsobili Karlos Vémola a Viktor Pešta, naposledy potom Lucie Pudilová. V januári s elitnej organizáciou podpísal zmluvu Jiří Procházka, ktorý na termín prvého zápasu zatiaľ čaká.

V Prahe žije a trénuje tiež Uzbek Machmud Muradov, ktorý v oktagone nastupuje aj s českou vlajkou. Práve Muradov mal pritom v Brazílii sám zápasiť, po zranení súpera ale z jeho duelu zišlo.