Slovenského obra v zámorí zbožňujú: Cháru si v Bostone uctili nádherným spôsobom

Slovenský obranca Zdeno Chára odohral ešte začiatkom novembra 1500. zápas v základnej časti zámorskej hokejovej NHL.

Kapitán Bostonu Bruins sa dočkal ovácií v zaplnenom montrealskom Bell Centre a neskôr mu tlieskali fanúšikovia aj v domácej hale. Prešli tri mesiace a trenčianskeho rodáka čakalo v spojitosti s kariérnym míľnikom v Bostone veľké prekvapenie. Chára dostal špeciálne zlaté rukavice vyrobené na mieru a primátor mesta mu odovzdal tabuľku označujúcu jednu z ulíc jeho menom.

"Úprimne povedané, vôbec som to neočakával. Som v rozpakoch a stratil som slová. Nemyslím si, že si niečo také zaslúžim. Som obyčajný človek, snažím sa len robiť to najlepšie, či je to na ľade alebo mimo neho. Je to ocenenie mojej práce, ale zároveň aj podpory tých, čo stoja pri mne. Chcel by som preto špeciálne poďakovať mojej rodine," uviedol čoskoro 43-ročný bek vo videu na oficiálnom facebookovom profile Bruins.

Chárovi v začiatkoch kariéry nepredpovedali žiarivú budúcnosť. Po odchode do zámoria si však vybudoval rešpekt nielen svojou mohutnou postavou, ale najmä výkonmi na ľade. V roku 2009 získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu súťaže a o dva roky neskôr zdvihol nad hlavu Stanleyho pohár s kapitánskym céčkom na hrudi. "Po príchode do NHL v roku 1997 som sníval najmä o tom, aby som sa stal súčasťou ligy a nie o tom, že odohrám 1500 zápasov. Rok po roku som sa snažil podávať čo najlepšie výkony a plnil som si svoje úlohy. Robím to, čo ma v živote baví a robím to s vášňou," pokračoval aktuálne najstarší hráč profiligy.

Odchovanec Dukly Trenčín začal pôsobenie v NHL v tíme New Yorku Islanders a neskôr hrával aj za Ottawu Senators. Najväčšiu a najúspešnejšiu časť kariéry spojil s Bostonom, v ktorom žije od roku 2006. Tamojší primátor Marty Walsh ocenil jeho dlhodobý prínos pre mesto a daroval mu tabuľku s názvom ulice, ktorá nesie jeho meno. "Verím, že to nie je jednosmerná ulica," zavtipkoval Chára a dodal: "Je to niečo, na čo si budem do konca života pamätať a budem na to hrdý."