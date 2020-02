Chromiak budí v zámorí pozornosť: Odborník ho radí do prvého kola draftu

Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak pokračuje v dobrých výkonoch v zámorskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League.

Krídelník tímu Kingston Frontenacs bodoval vo štvrtom zápase v sérii, keď v piatok jednou asistenciou prispel k víťazstvu 4:3 nad North Bay Battalion. Navyše, z prihrávky Zaydovi Wisdomovi sa zrodil rozhodujúci presný zásah duelu.

Chromiak nazbieral v ostatných štyroch súťažných vystúpeniach už osem bodov za dva góly a šesť asistencií. Od januárového príchodu do zámoria z Dukly Trenčín odohral za Kingston 15 zápasov s bilanciou 8+12.

Rodák z Ilavy sa dostal aj do povedomia severoamerických odborníkov. Sam Cosentino z kanadskej televízie Sportsnet ho dokonca zaradil vo svojom februárovom rebríčku najväčších talentov pre nadchádzajúci draft NHL na 31. miesto, čo by znamenalo účasť v prvom kole.

"Ak by začal sezónu v Kingstone a nie na Slovensku, určite by bol v poradí ešte vyššie. Disponuje vysokým hokejovým IQ, ktoré je skombinované s rýchlosťou a šikovnosťou," pochválil Cosentino mladého Slováka, ktorý sa nedostal do záverečnej nominácie Róberta Petrovického na nedávne MS hráčov do 20 rokov.