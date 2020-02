V Bratislave sa budú rekonštruovať ďalšie úseky električkových tratí: Ktoré časti obnovia?

V Bratislave sa budú tento rok rekonštruovať ďalšie úseky električkových tratí, a to v centre mesta a v mestskej časti Rača.

Dopravný podnik Bratislava (DPB) v uplynulých dňoch podpísal dve zmluvy so spoločnosťou TSS Grade na obnovu trate na Americkom námestí i Radlinského ulici a v úseku Detvianska - Záhumenice. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa DPB Adriana Volfová.

Dopravný podnik bude rekonštruovať električkovú trať na Americkom námestí a Radlinského ulici, a to v úseku od Špitálskej ulice po Blumentál.spresnila hovorkyňa. Do konca novembra by mala byť hotová aj obnova električkovej trate v úseku Detvianska - Záhumenice. Celková cena za dielo je v tomto prípade 2.310.000 eur bez DPH.

"Spustenie rekonštrukcie električkovej trate v úseku Detvianska - Záhumenice je plánované na apríl a začiatok rekonštrukcie električkovej trate na Americkom námestí sa predpokladá v septembri," poznamenala Volfová. Financovanie zabezpečí hlavné mesto. Rekonštrukciu bude realizovať na základe výsledkov verejných obstarávaní spoločnosť TSS Grade.