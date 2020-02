Jurčina ostáva v službách Sparty: Zmluvu podpísal aj napriek zraneniu

Slovenský hokejista Milan Jurčina si bude obliekať dres pražskej Sparty aj v nasledujúcej sezóne. S účastníkom českej extraligy podpísal v piatok predĺženie kontraktu o ďalší rok.

Tridsaťšesťročný obranca prišiel do Sparty pred týmto ročníkom z nemeckého Norimbergu. Momentálne je zranený, do zostavy by sa mal vrátiť koncom februára. "Bola to veľmi rýchla dohoda, záujem bol obojstranný. Milan je nesmierne pozitívny článok v našej kabíne, jeden z veľkých lídrov. Má obrovské skúsenosti a schopnosť pomáhať našim mladých chlapcom. Takéhoto hráča potrebujeme v našom tíme. Je obrovský profesionál, veríme, že si najmladší hokejisti vezmú čo najviac z jeho prístupu," povedal športový manažér Jaroslav Hlinka na oficiálnej klubovej stránke.