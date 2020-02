Rázny krok Pekaríkovho spoluháča z Herty: Rasistické poznámky nenechal len tak

Futbalista bundesligového klubu Hertha BSC Berlín Jordan Torunarigha sa rozhodol podniknúť právne kroky po osobnej nepríjemnej skúsenosti v utorkovom stretnutí Nemeckého pohára na pôde Schalke 04 Gelsenkirchen.

Spoluhráč slovenského futbalového reprezentanta Petra Pekaríka sa pre rasizmus rozhodol aj s podporou svojho klubu podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Fanúšikovia Schalke totiž naňho rasisticky pokrikovali.

Obranca hostí, syn niekdajšieho reprezentanta Nigérie Ojokoja Torunarighu, nedohral spomenutý duel v Gelsenkirchene, v ktorom domáci zvíťazili 3:2 po predĺžení a postúpili do štvrťfinále pohárovej súťaže. V prvej časti predĺženia totiž dostal druhú žltú kartu za nešportové správanie a putoval predčasne pod sprchy. Jeho spoluhráč Niklas Stark po súboji informoval, že počas duelu počul z tribún "opičie pazvuky" a iné rasistické pokriky na adresu 22-ročného zadáka.

Zodpovedný orgán Nemeckého futbalového zväzu v stredu nariadil preskúmať incident, polícia v Gelsenkirchene už začala vyšetrovanie takisto ako klub Schalke 04, ktorý zobral celý prípad veľmi vážne a chce pri vyšetrovaní úzko spolupracovať s políciou.

"V našom klube netolerujeme takéto správanie. Urobíme všetko pre to, aby sme vypátrali vinníkov a postaráme sa o to, aby za to niesli zodpovednosť. Uvedené konanie je nielen v rozpore s návštevným poriadkom štadióna, ale aj s hodnotami celého klubu," uvádza sa v stanovisku Schalke 04.