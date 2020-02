Smrť Shiffrinovej otca zasiahla aj Ledeckú: Spomienky plné emócií

Celý zjazdársky svet je podľa Ester Ledeckej zahalený smútkom po smrti otca americkej hviezdy Mikaely Shiffrinovej.

Česká dvojnásobná olympijská víťazka poznala Jeffa Shiffrina len krátko, napriek tomu na ňu urobil dojem a bol podľa nej úžasný chlap. "Vôbec nechápem, ako sa to môže stať. Nezasiahlo to len mňa, ale celú moju rodinu. Aj moja mamka si poplakala," povedala Ledecká v Garmisch-Partenkirchene po tréningu zjazdu a dodala: "Celý lyžiarsky svet mi teraz príde smutný. Všetci myslíme na Mikaelu a na celú jej rodinu, pretože to je niečo, s čím sa budú ťažko vyrovnávať. "

Šesťdesiatpäťročný Shiffrin bol anestéziológom a v novembri 2018 bol vo Vaile pri operácii Ledeckej, ktorá si pred sezónou zlomila na snowboarde ruku. "Hneď po operácii sa prišiel opýtať, či je na tom ruka lepšie a ako sa cítim po anestézii," spomínala. Otec Shiffrinovej dcéru sprevádzal po pretekoch a nechýbal vlani v decembri pri prvej výhre Ledeckej v zjazde SP v kariére. Češka si v Lake Louise na prilbu nasadila klobúk a Shiffrin sa k nej otočil a hovoril: Hej, takto si ten klobúk nasaď," povedala Ledecká. "Už len tieto maličkosti mi napovedajú, že to bol úžasný chlap a úžasný človek. Bude to strašne ťažké pre nich a pre nás, aby sa s tým všetci vyrovnali. Ja som sa za nás snažila vyjadriť sústrasť," povedala dvadsaťštyriročná Češka. Vedúca žena priebežného poradia Svetového pohára Shiffrinová po úmrtí otca prerušila sezónu a zatiaľ nie je jasné, kedy sa vráti.