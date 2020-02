Chaos okolo pristátia čínskeho lietadla v Bratislave: Číňanom posielame rúška za 3 milióny €

Doteraz s nimi robili biznis, teraz im pomáhajú! Viac ako dve desiatky slovenských podnikateľov stoja za príchodom čínskeho lietadla na Slovensko.

To v piatok ráno pristálo na bratislavskom letisku s cieľom odviesť prostredníctvom obchodného komerčného letu na ázijský kontinent 70 ton pomoci v podobe rúšok a iného zdravotníckeho materiálu. Personál v bielych kombinézach vyvolal paniku, vzhľadom na preventívne bezpečnostné opatrenia však bola zbytočná. Stroj u nás zotrval len niekoľko hodín. Kde vznikol nápad Slovákov pomôcť Číne?

Nákladné lietadlo Boeing 747-400 z čínskeho Šanghaja, ktoré v piatok ráno pristálo na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave, sprevádzali preventívne bezpečnostné opatrenia. Povolenie na vykonanie charterového letu z Číny a späť vydalo ministerstvo dopravy v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti civilného letectva.

„V súvislosti s epidemiologickou situáciou vo svete posádka lietadla aj po komunikácii s leteckým dopravcom nesmie opustiť palubu lietadla. Krátko po naložení zdravotníckeho materiálu lietadlo opätovne smeruje do Číny. Všetky postupy sú koordinované s ministerstvom zdravotníctva,“ uviedla v piatok hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká. Ako prezradil minister dopravy Árpád Érsek, vizuálne bolo skontrolované to, čo je v balíkoch. Všetci zamestnanci letiska boli chránení ochrannými prostriedkami a poučení o situácii.

Na počiatku bolo priateľstvo

Objednávateľ letu si od začiatku naplánoval pristáť u nás. Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková poprela informáciu, že Viedeň odmietla zo strachu lietadlo prijať. Čo sa týka zaslania zdravotníckeho materiálu, ide o obchodnú transakciu medzi lokálnou vládou Cangzhou a výrobcami zdravotníckeho materiálu z Európy, avšak slovenské spoločnosti si nenaúčtovali náklady na zozbieranie a zabezpečenie tovaru zo štátov EÚ a východnej Európy. Otvoriť galériu Nakladanie zdravotníckych pomôcok zamestnancami letiska Zdroj: getty images

Na počiatku bolo priateľstvo LV Pengana a Radoslava Belicu, ktorí boli spolužiaci na jednej z čínskych univerzít. „Lee mi zavolal, že potrebuje pomoc, že situácia s koronavírusom je vážna,“ prezradil Belica. Jeho otec Miroslav, zástupca jednej z firiem zaoberajúcich sa profesionálnou hygienou, doplnil, že ide najmä o pomoc z ľudského hľadiska. „Ide tu o čas a preto som rád, že sa nám v takom krátkom čase podarila dobrá vec,“ dodal s tým, že začali hneď oslovovať obchodných partnerov a nakoniec pomáhali toľkí, až sa všetko na palubu nezmestilo.

„Sme radi, že môžeme takto pomôcť. Aj keď je Čína veľká a všetkého majú veľa, tentoraz zistili, že zdravotníckeho materiálu, ktorý potrebujú, je málo,“ uviedol Ivan Čarnogurský mladší, ktorý je taktiež súčasťou tejto slovenskej partie.

Urobili aj zbierku

Manažérska skupina v zložení LV Pengan (Lee), Radoslav Belica, Karol Šebo a Ivan Didanovič, zorganizovali tím 25 ľudí, ktorí sa následne postarali o logistiku, nákup a dopravu tovaru z viacerých európskych štátov. „Naša pomoc spočíva najmä v tom, že sme po celej Európe skontaktovali výrobcov a distribútorov zdravotníckeho materiálu, postarali sa o transfery, uskutočnili stovky telefonátov, všetko bez nároku na finančnú odmenu,“ uviedol Eduard Šebo, jeden z podnikateľov. „Všetok tovar, ktorý je v objeme vyše dvoch miliónov eur, aj lietadlo si hradí čínska strana,“ dodal. Navyše odovzdali čínskej strane finančný dar vo výške 12 500 € ako podporu humanitárnych aktivít mesta Cangzhou, ktoré vyzbierali z vlastných prostriedkov.

Ako organizovali pomoc

Podnikateľ Eduard Šebo z Nitry je jeden z organizátorov celej akcie a jeho firmy patria k najväčším výrobcom vína u nás. Svoje vína vyváža do Číny. „Pracuje tam aj môj syn. Keď vypukla táto pandémia, tak sme si povedali, že urobíme zbierku a pošleme peniaze. Sme si vedomí toho, že toto, čo sa deje v Číne, môže byť pokojne aj tu doma, ak dovolíme, aby sa to rozširovalo a nepomôžeme im,“ prezradil Šebo.

„Kúpili sme od Poľska cez Francúzsko a Luxembursko a od ďalších krajín rúška a ochranné odevy. Predali sme im to za tri milióny eur,“ pokračuje podnikateľ, ktorý je presvedčený, že táto pomoc je investícia do budúcnosti. Ide o zhruba 70 ton rúšok a ochranných odevov. Šebo tvrdí, že na tejto pomoci nezarobil.

„Každý si myslí, že som na tom zarobil, keď som to predal za 3 milióny eur. To nie je pravda, podieľali sme sa na tom až 25 a všetci sme v tejto pomoci boli maximálne aktívni. Tu neišlo o biznis, ale o pomoc,“ uzavrel Šebo. Vláda SR v stredu odsúhlasila sumu 200 000 € ako zvýšený príspevok pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) v súvislosti s epidémiou koronavírusu.