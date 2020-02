Líder OĽaNO prišiel s nápadom, do ktorého sa obuli jeho možní partneri: Rozbije Matovičova anketa možnú vládu opozície?

Do rokovaní o budúcej vláde chce vstúpiť s bodmi, ktoré mu ľudia schvália v internetovej ankete.

Líder Obyčajných ľudí Igor Matovič prišiel s touto kontroverznou myšlienkou tri týždne pred voľbami a opozičným partnerom odkazuje, že ak jeho podmienku neprijmú, so spoločnou vládou sa môžu rozlúčiť. Podľa najnovších prieskumov sa navyše dostal s OĽaNO na druhé miesto za Smer a v prípade povolebných rokovaní bude svojim potenciálnym partnerom rozdávať karty. Prijmú ostatní predsedovia opozičných strán jeho hru?

Šéf OĽaNO Igor Matovič vyzval opozičné strany, aby pridali aj svoje návrhy k 11 otázkam, ktoré chce položiť ľuďom v internetovom hlasovaní. Otázky, ktoré v jeho internetovej ankete získajú nadpolovičnú väčšinu, chce presadiť do programového vyhlásenia vlády. Zároveň ostatným potenciálnym partnerom oznámil, že ak neprijmú tieto body, s ich stranami do koalície nevstúpi. „Obrovská masa potenciálnych demokratických voličov čaká na spoločný signál demokratickej opozície, že dokážeme ťahať za jeden povraz a správať sa zodpovedne. Potrebujú však vedieť, aké Slovensko im dokážeme deň po Ficovi garantovať, nie len sľúbiť,“ povedal Matovič s tým, že chce takýmto spôsobom zacieliť hlavne na nevoličov.

Očakáva, že takto pritiahne pol milióna Slovákov, ktorí nechodia voliť. „Každá zo strán už 30 rokov pred voľbami sľubuje všetko možné, ale akosi sa do vládneho programu dostáva len minimum z týchto sľubov. Mnohí ľudia potom rezignujú a nechodia voliť,“ doplnil. Opoziční lídri mu však posielajú tvrdé odkazy, v ktorých sa mu snažia jeho nápad vyhovoriť.

O čom chce Matovič hlasovať

Zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov.

Odmena pre toho, kto usvedčí korupčníka.

Zavedenie bezplatnej dopravy pre študentov, dôchodcov a ZŤP vo vlakoch, autobusoch a MHD.

Povinnosť platenia faktúr podľa poradia.

Zavedenie 10 % zľavy zo všetkých poplatkov štátu pre všetkých občanov, ktorí sa zúčastnili na parlamentných voľbách.

Zavedenie elektronického hlasovania vo voľbách.

Čo hovorí za a proti ankete

Plusy

+ ľudia rozhodnú priamo o konkrétnom opatrení

+ Matovičovi prináša pozornosť pred voľbami

+ internetová voľba môže prilákať aj nevoličov

Mínusy

- riziko ovplyvnenia výsledkov hackermi

- hlasovať môžu aj voliči iných strán, ktorí presadia riešenia s ktorými voliči OĽaNO nesúhlasia

- obmedzenie pre starších ľudí a tých, ktorí internet nevyužívajú

Ide o vydieranie koaličných partnerov

Michal Vašečka, sociológ

- Jednak tam nebudú zastúpení všetci voliči OĽaNO, ale môže tam hlasovať ktokoľvek. Toto je úplne klasický spôsob komunikácie populistickej strany a je to svojím spôsobom vydieranie svojich potenciálnych partnerov. Obracia sa na ľudí, ktorí sú nespokojní s fungovaním parlamentnej demokracie a skôr sa utiekajú k výhodám priamej demokracie. Sú to zase len ľudia, ktorí sú frustrovaní a Matovič sa takto otáča pozitívne k niektorým priaznivcom antisystému, ktorých chce prilákať k sebe. Snaží sa osloviť hlavne nevoličov. Môže to mať čiastočne tú silu, že to môžu vnímať ako vyslaný signál a vystrenú ruku niekoho, kto sa o nich zaujíma.

Andrej Kiska (56), predseda Za ľudí - Potrebujeme reálnu zmenu, nie marketing Otvoriť galériu Andrej Kiska Zdroj: SITA

Strana exprezidenta Za ľudí sa pozerá skepticky na Matovičove plány. „Pokusy o internetové ankety bez pravidiel sú pre niekoho zaujímavým marketingovým nástrojom, ale už z povahy veci nemôžu mať rovnakú výpovednú hodnotu ako voľby,“ povedal Juraj Šeliga z Kiskovej strany. „Prečo niekto chce vylúčiť z hlasovania ľudí, ktorí nemajú internet? To nie je politika pre ľudí, ale pre vyvolených. Slovensko potrebuje zmenu, ktorá je reálna, a nie marketingová,“ doplnil.

Alojz Hlina (49), predseda KDH - Chceš rozvrátiť politický systém? Otvoriť galériu Alojz Hlina Zdroj: Ivan Kováč

Podľa kresťanských demokratov treba chrániť výdobytky parlamentnej demokracie. „To už načisto ideme rozvrátiť politický systém na Slovensku? Populizmom, neštandardom, antisystémom a extrémom?“ pýta sa Matoviča Hlina. „Nie je problém, ak krajina má bohatých ľudí. Je však obrovský problém, ak má krajina hlúpych bohatých ľudí, ktorí rozvracajú systém parlamentnej demokracie. Nehazardujme. Správajme sa zodpovedne,“ vyhlásil Hlina.