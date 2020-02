Pellegrini potvrdil, že s Kotlebom nikdy nepôjdu: Prečo po boku premiéra chýbal Fico?

Finále kampane spustili bez predsedu strany. Líder kandidátky Smer-SD Peter Pellegrini (44) v piatok popoludní ohlásil, že Smer bude do volieb aktívnejší ako doteraz.

Na pódiu v Múzeu SNP v Banskej Bystrici po jeho boku stálo niekoľko kandidátov strany do najbližších parlamentných volieb. Pellegrini definitívne ohlásil, že strana nepôjde do vlády s tými, ktorí spochybňujú udalosti SNP, čím jasne narážal na fašistickú stranu ĽSNS.

Najmä z opozície zaznieva odkaz, že Smer je pripravený vládnuť s kotlebovcami. Pellegrini to vyvracia aj tým, že ohlásenie kampane zvolal do Múzea SNP. „Považujem to za veľmi jasnú odpoveď tým, ktorí vytvárajú obrazy o tom, s kým môže alebo nemôže Smer vytvoriť koalíciu. Chcem povedať, že Smer ani sociálni demokrati ako takí nikdy nemôžu spolupracovať s niekým, kto spochybňuje udalosti SNP,“ povedal premiér s tým, že nikdy si nemôžu sadnúť za stôl s ľuďmi, ktorí spochybňujú udalosti holokaustu. „Vysmievajú sa z obetí vypálených miest a obcí po Slovensku spochybňujúc tak zavraždených mužov, matky a ich deti,“ dodal.

Zároveň tvrdí, že Smer nebude spolupracovať ani s tými, ktorí naznačujú, že by chceli akýmkoľvek spôsobom obmedziť alebo zrušiť sociálne opatrenia. „Bude pre nás kľúčové, aby ten, kto s nami bude chcieť spolupracovať, podporoval naše priority, ktoré sme si stanovili,“ tvrdí Pellegrini. On sám má vraj o funkciu predsedu vlády záujem aj po voľbách. Nie je však jasné s kým budú vládnuť, keďže ich zatiaľ odmieta takmer celá opozícia. Na mítingu nechýbali ani tričká či čiapky s predsedom vlády, ale ani jeho predvolebné video, v ktorom pilotuje lietadlo.

Zaujímavé je, že predseda Smeru Robert Fico sa na pompéznej akcii neukázal. „Nebolo tam viacero zástupcov strany Smer-SD. Súvisí to s jeho účasťou v regiónoch,“ odpovedal hovorca Ján Mažgút. Pellegrini vysvetľoval, že jeho tvár nie je ani na bilbordoch strany. „Je tam hlavne moja tvár ako lídra a takto to bolo dohodnuté,“ uzavrel.

Boli by pod paľbou ľudí aj EÚ

Tomáš Koziak, politológ

- Myslím si, že je pravdepodobné, že Smer nepôjde s Kotlebom. Jeden z argumentov je, že aj v Smere si uvedomujú, že prípadná koalícia by pre nich mohla mať nepríjemné dôsledky, napríklad prípadný rozpad strany, lebo sú tam ľudia, ktorí by to nedokázali akceptovať. Takáto vláda by sa tiež stala terčom obrovskej kritiky Európskej únie. V prípade Roberta Fica je tá taktika zrejme vopred určená a vyhodnotili si to tak, že bude lepšie neukazovať ho spolu s lídrom kandidátky.