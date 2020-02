Strašný žiaľ po páde zastávky na dievčatko: V škôlke Emky († 4) zasahoval krízový tím

Smútok vládne v škôlke v Turej Lúke (okr. Myjava). Po tom, čo v stredu Emku († 4) zabila ťažká autobusová zastávka, trúchlia za ňou všetky učiteľky.

Škôlku v piatok navštívil Modrý anjel - tím krízovej intervencie, aby im aj deťom pomohol vyrovnať sa so vzniknutou situáciou. V škôlke s deťmi pracovali individuálne, pretože každé dieťa vníma smrť rozlične. „Práca s deťmi je špecifická, svet je pre ne pojem, ktorému do dôsledkov nerozumejú, majú o ňom množstvo idylických predstáv. Inak reaguje dieťa, ktoré má rok, ako šesť či deväťročné,“ povedal šéf tímu krízovej intervencie Radovan Bránik a dodal, že deti do 10 rokov si len ťažko dokážu predstaviť smrť.

„Nedokážu ju vnímať, majú tendencie mať okolo toho rôzne fantázie. V ideálnom svete je lepšie ich nezaťažovať. Lenže spolužiaci sa to dozvedia,“ doplnil. Podľa neho sa v škôlke nedá vyhnúť tomu, aby smrť neriešili, pretože by nasledovalo množstvo otázok. „Klamanie je fatálny problémom. Treba sa pokúsiť rozumne to vykomunikovať, ale na to treba cit. Ak sa používajú výrazy ako medzi dospelými, hovoríme, že zaspal, odišiel, dospelý to pochopí, ale dieťa, keď si predstaví, že niekto takto zaspal, tak nezaspí celý mesiac,“ dodal šéf tímu krízovej intervencie.

Najviac trpia stratou milovanej Emky rodičia, ktorí sa zároveň strachujú o vážne zraneného syna Martinka (2), ktorého tiež zavalila zastávka. „Zdravotný stav dieťaťa je naďalej veľmi vážny, no v súčasnosti nie je ohrozené na živote,“ uviedla hovorkyňa detskej nemocnice na Kramároch Dana Kamenická.