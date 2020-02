Primátor Poláček vyzýva parkovaciu spoločnosť na vysporiadanie za takmer 1 milión €: Dostane EEI od Košičanov zlatý padák?

Do rokovania so zástupcami parkovacej spoločnosti EEI sa košický primátor Jaroslav Polaček pustil na vlastnú päsť.

V stredu sa stihol verejnosti pochváliť s tým, že firme poslal oficiálny list s oficiálnou ponukou na vysporiadanie. Mestskí poslanci sú pohoršení a pripomínajú mu jeho predošlú rétoriku, že žiadne zlaté padáky nebudú. Problematiku urovnania vzťahov má riešiť aj dočasná komisia, ktorá o liste netušila a nemá informácie o rokovaniach ani sumách, ktoré chce Polaček firme vyplatiť.

Členka dočasnej komisie a mestská poslankyňa Zuzana Slivenská hovorí o nedostatočnej transparentnosti rokovaní. Verejne vyzýva primátora, aby informoval obyvateľov o tom, na čom sa dohodol s konateľom spoločnosti EEI Jánom Fellegim. Polaček v stredu na sociálnej sieti zverejnil správu o tom, že bol odoslaný oficiálny list spoločnosti EEI.

„Mesto Košice má naďalej záujem v plnom rozsahu prevziať výber parkovného do svojej správy. Po niekoľkých našich vzájomných stretnutiach s majiteľom spoločnosti v minulých týždňoch sme poslali oficiálnu ponuku mesta na vysporiadanie,“ uviedol. Slivenská primátorovi vyčíta, že rokovania sú také tajné, že s ich obsahom doposiaľ neoboznámil poslancov, dokonca ani členov dočasnej komisie: „Obsah listu nepoznáme, a to napriek tomu, že úlohou komisie je okrem iného aj vypracovanie návrhov a podkladov na rokovania v mene mesta so zástupcami EEI.“

Vedenie mesta pre Nový Čas zverejnilo znenie listu, kde Polaček vyzýva spoločnosť na vysporiadanie. Podľa primátora si sú vedomí, že na prevádzkovanie parkovacieho systému potrebujú vybavenie, ktoré je v súčasnosti majetkom EEI. „Preto sme si v minulých mesiacoch dali vypracovať znalecký posudok na parkomaty, kamery, závorové systémy, ostatnú techniku a majetok, ktorý by po vzájomnej dohode prešiel do majetku Mesta Košice. Celková suma nášho znaleckého posudku je 948 358,20 €, čo je aj naša oficiálna ponuka na vzájomné vysporiadanie,“ uvádza v liste s tým, že finálnu dohodu musia odsúhlasiť až poslanci.

Na reakcie poslancov reagoval, že nie je možné, aby boli na každom jednom stretnutí a že má na rokovanie mandát. „Mám v pláne mestské zastupiteľstvo informovať o týchto rokovaniach,“ zhodnotil. EEI uviedla, že ponuka primátora na odkúpenie časti vybudovanej infraštruktúry ju prekvapila, keďže takýto zámer či záujem nenaznačil ani na ostatnom rokovaní 3. februára. Jeho list zatiaľ nedostala.