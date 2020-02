Majorka Elena a plukovník Jaroslav sú manželmi 36 rokov: Láska z polície!

Láska si ich našla v práci. Elena (59) a Jaroslav (65) Vaškovci z Banskej Bystrice sa zoznámili na spoločnom pracovisku a odvtedy sú nerozlučnou a stále zamilovanou dvojicou.

Spoločne to už totiž ťahajú 36 rokov. Bývalí policajti tvrdia, že ponorkou nikdy netrpeli, lebo stále mali okolo seba svojich priateľov a známych. Za ich dlhoročným manželstvom sú najmä tolerantnosť a pevné nervy.

Bystričanku Elenku a Zvolenčana Jaroslava dala dokopy ich kolegyňa na Krajskom policajnom riaditeľstve v Banskej Bystrici, kde obaja pracovali. „Po roku sme sa zobrali. Chcel som, aby bola na Elenkine meniny, ale ona s tým nesúhlasila, tak bola o týždeň skôr,“ hovorí bývalý policajt a dodáva: „Hovorí sa, že ten, kto sa zoberie na zámku vo Zvolene, toho manželstvo vydrží naveky a u nás to skutočne aj platí.“ Možno je to aj preto, lebo nikdy nezabudol na výročie sobáša a svoju manželku stále poteší darčekom. Hlavné slovo u Vaškovcov vždy mala a stále má Elenka aj napriek tomu, že Jaroslav mal služobne vyššiu hodnosť. On bol plukovník a ona major. Doma však hodnosti nerozhodovali.

Recept na šťastný vzťah

Manželov spájajú aj ich záľuby. „Takmer naraz sme odišli do dôchodku a tak už máme viacej času na naše vnúčatká a koníčky. V zime chodíme na bežky a v lete na dovolenky. Manžel sa bojí lietania, no raz za rok sa kvôli mne premôže,“ smeje sa Elena. Jediný koníček expolicajta, ktorý nezdieľa jeho manželka, je motorka.

„Začal jazdiť až na dôchodku. Stále sa bojím, keď odchádza. Klape nám to aj preto, že sme obaja tolerantní. No keď niekto povie, že sa v manželstve nikdy nepohádal, nehovorí pravdu,“ pootvorí trinástu komnatu ich manželstva Elena. „Všade to občas zahrmí, ale my sa na seba nevieme dlho hnevať,“ dodala vzápätí. Raz sa poškriepili a udobril ich papagáj. „Zvýšili sme na seba hlas, ale náš žako nás prekričal, tak sme sa obaja napokon na tom spoločne zasmiali,“ dodáva Jaroslav, ktorému Elenka nepovie nikdy inak ako Jarko.

Ich receptom ma šťastné dlhoročné manželstvo je hlavne mať pevné nervy a všetky problémy si vyrozprávať. Na manželovi si Elenka váži najmä to, že aj vďaka nemu mala ich dcéra Peťka šťastné detstvo. „Vybrala sa v našich šľapajach, aj keď ja som najprv nechcela, aby bola policajtkou. No asi to už máme v rodine,“ domnieva sa sympatická dôchodkyňa.