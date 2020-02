Veľké porovnanie 1977 vs. súčasnosť: Ako zvládajú pohyb prváčikovia?

Hovorí sa, že dnešné deti sú lenivejšie a menej telesne zdatné ako tie v minulosti.

Rezort školstva testoval, ako na tom sú prváčikovia v základných pohybových zručnostiach. Výsledky pomôžu nielen odborníkom rozvíjať pohybové aktivity na školách, ale aj rodičom zjednodušia výber športu, na ktorý je ich ratolesť súca. Sú prváčikovia obéznejší ako ich rovesníci v minulosti?

To, že by boli dnešné deti obéznejšie ako v minulosti, porovanie rezortu školstva nepotvrdilo. „I keď dnešné deti vo veku 6–7 rokov majú v porovnaní so svojimi rovesníkmi spred vyše 50 rokov mierny nárast hmotnosti (1,6 kg), nemožno tento nárast interpretovať ako tendenciu k obezite,“ vysvetlila Andrea Pivarčiová, hovorkyňa ministertva školstva. Ako doplnila, závery testovania totiž zároveň poukázali aj na mierny nárast výšky súčasných detí a to o 1,6–1,8 cm.

S pohybovými schopnosťami to ale veľmi pozitívne nie je. Dosiahli totiž horšie výsledky ako v minulosti. „Výnimkou bol len výsledok v teste ľah-sed u chlapcov,“ vyzdvihla Pivarčiová. Hlavným zámerom testovania je poskytnúť informácie predovšetkým rodičom a odporučiť športy, na ktoré majú ich deti pohybové predpoklady. Do polovice decembra 2019 bolo do systému vložených skoro 40-tisíc výsledkov testovaní prváčikov a plánujú v nich pokračovať.

Pohyb zlepšuje schopnosti

Veronika Marcinčáková Husárová, detská psychiatrička

- Pohyb detí nie je nevyhnutný len pre správny vývin oporno-pohybového systému, ale pre celý rad ďalších telesných a psychických schopností. Dostatočný pohyb zlepšuje koncentráciu pozornosti, výdrž pri mentálnych aktivitách, vôľové vlastnosti a iné funkcie potrebné pre každodenné fungovanie. Ak je navyše pohyb spojený s pobytom vonku, prospieva to tvorbe vitamínu D, ktorý je v súčastnosti u väčšiny detí pod hranicou normy.

Porovnanie s minulosťou

Anna Chlupíková, riaditeľka súkromnej ZŠ, Bratislava

- Testovanie pohybových aktivít nepovažujem za zásadný prínos k zlepšeniu vzťahu k športu. Vzťah k športu vo veľkej miere závisí od nastavenia rodiny a školy. Ak dieťa vidí športujúcich rodičov, ak sa rodina zúčastňuje športových podujatí, dieťa sa automaticky pridá. Ak vzťah k športu v rodine pokrivkáva, primäť k nemu dieťa je ťažšie aj zo strany školy. Napriek tomu vidím veľký potenciál škôl v propagovaní športu.

Deti sú pohybovo nezdatné

Patrik Vágner, učiteľ telesnej výchovy- Aj čo sa týka rozmedzia 10 – 15 rokov, je veľký rozdiel medzi pohybovými schopnosťami detí. V minulosti som mával praxe na školách a teraz je tam viditeľný rozdiel. Dnešné deti absolútne nemajú pohybovú inteligenciu. Tým, že deti nevyužívajú voľný čas aktívne, pohybom, tak svaly sa nemajú kedy rozvíjať.

Toto testovali

4x10 člnkový beh

hĺbka predklonu s dosahovaním v sede

kotúľanie 3 lôpt

ľah-sed

opakovaná zostava s tyčou

skok do diaľky z miesta

viacstupňový vytrvalostný beh na 20 metrov

vlajková naháňačka

výdrž v zhybe

Priemerný prvák

Dievča

vek: 6,8 roka

výška: 122,31cm

hmotnosť: 24,33kg

odkotúľa 3 lopty za 38 sekúnd

zabehne člnkový beh (4x10 m) za 16,2 sekundy

ľah-sed 20 opakovaní

skočí do diaľky z miesta 99 cm

opakovane zabehne 20 metrov 15 opakovaní

vydrží v zhybe 5,8 sekundy

Chlapec