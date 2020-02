Budúci rodičia Surovcová a Gáborík: Dieťatko sa narodí na Slovensku

Do zahraničia sa nechystajú! Bývalá tanečnica Ivana Gáborík Surovcová (33) s manželom, hokejistom Mariánom Gáboríkom (37), sa už onedlho dočkajú najkrajšej chvíle vo svojom živote.

Priletí k nim totiž bocian a, ako sa zdá, prominentný pár má už teraz vo všetkom jasno. Novému Času totiž dvojica prezradila detaily pôrodu a aj to, že ich prvorodené dieťatko určite príde na svet na Slovensku. Surovcová a Gáborík si svoje súkromie strážia a aj správa o očakávaní ich prvého bábätka sa dostávala na verejnosť len pomaly. Napriek tomu, že Nový Čas o veľkej novinke informoval vlani v novembri, šťastní budúci rodičia si na jej oficiálne potvrdenie počkali až do polovice decembra.

Vtedy totiž Gáboríkovci prvýkrát zverejnili dojímavé snímky, na ktorých sa Ivane jasne črtalo tehotenské bruško. Bývalej tanečnici materstvo viditeľne prospieva a meniace sa telo jej neubralo nič na kráse, ani na pohode. „Cítim sa veľmi dobre, dúfam, že to tak bude aj naďalej a aj zdravíčko bude slúžiť,“ povedala Novému Času blondínka, ktorá nám tiež opísala detaily pôrodu. Okrem toho, že ju pri príchode dieťatka na svet bude manžel držať za ruku, nám prezradila aj to, kde ich bábätko príde na svet. „Do zahraničia je to ďaleko, tak budem asi rodiť na Slovensku,“ priznala.

Pôjde v šľapajach kolegýň?

Keďže manželia žijú v luxusnej vile v Trenčíne, nie je vylúčené, že výber pôrodnice padne práve na Mariánovo rodné mesto. Ivana by totiž nebola prvá známa mamička, ktorá by v tamojšej pôrodnici rodila. Nedávno v nej prišla na svet aj dcérka speváčky Daniely Nízlovej a futbalistu Stanislava Lobotku Linda. Do úvahy však prichádza aj nejaké súkromné sanatórium, ktoré si zvolili ďalšie celebrity.