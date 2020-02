Fínska liga mu prospieva: Grman korčuľuje rýchlosťou nosorožca!

Skvelý úspech! Hokejový reprezentant Mário Grman (22) zažiaril vo fínskej lige. Obranca SaiPy sa totiž stal najrýchlejším korčuliarom celej súťaže. Počas posledného ligového zápasu dosiahol rýchlosť až 40 km/h. Takto rýchlo behajú vo zvieracej ríši napríklad pes, líška, jeleň či nosorožec!

Odchovanec topoľčianskeho hokeja Mário Grman pôsobí vo Fínsku od minulého leta, keď do tímu SaiPy zamieril z bratislavského Slovana. Pred pár dňami sa mu podaril výnimočný kúsok, stal sa totiž rekordérom fínskej ligy v tomto ročníku, čo sa týka vyvinutej rýchlosti v jednom zápase. „Každý hráč v každom tíme má počas jednotlivých zápasov na vestách čip, ktorý meria rôzne údaje a aj rýchlosť korčuľovania. V minulom kole mi namerali rýchlosť 40 km/h. Od začiatku sezóny je to zatiaľ rekord, ale hocikto to môže v ďalších kolách prekonať. Ale potešilo ma to, vôbec som nevedel, že takú rýchlosť dosiahnem,“ povedal pre Nový Čas reprezentačný obranca Mário Grman, ktorého zastupuje spoločnosť AA Sports Management. Talentovaný obranca ani len netušil, že korčuľuje tak rýchlo ako vo zvieracej ríši behajú pes, líška, jeleň či nosorožec.

„To fakt? (smiech). To som si ešte nestihol naštudovať,“ pobavil sa Grman, ktorého v tejto sezóne sprevádzali viaceré zranenia, pre ktoré chýbal v národnom tíme. „Ak po konci sezóny príde pozvánka, tak rád zabojujem o miesto na svetový šampionát," reagoval Grman, ktorý zatiaľ odohral v drese SaiPy v tomto ligovom ročníku 24 stretnutí a na konte má 4 asistencie. ,,Vo Fínsku som zataiľ maximálne spokojný. Hoci som ešte nestrelil gól, nejako sa tým nezaťažujem. Verím, že to zlomím čoskoro, veď už aj v minulých dueloch som mal viacero sľubných šancí," dodal na záver Grman, ktorý má v SaiPe aj slovenského spoluhráča v podobe útočníka Tomáša Záborského.