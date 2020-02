Stredopoliar Slovana Erik Daniel: Chcem už byť Slovákom!

Životná zmena na obzore?! Žije pod Tatrami takmer tri desaťročia a predsa nie je Slovákom. Narodil sa v Hodoníne českej matke a slovenskému otcovi desať mesiacov pred rozdelením federácie.

Po roku zmenila rodina adresu a presťahovala sa z Moravy do Holíča, kde Erik Daniel (28) vyrastal. Aj futbalovo. Posledných sedem sezón hráva v našej najvyššej súťaži. Z Myjavy sa cez Ružomberok prekopal až do Slovana Bratislava.

Hoci rozpráva po slovensky, na Tehelnom poli ho stále vedú ako cudzinca. V najbližšom čase chce s tým definitívne skoncovať. Momentálne sa pripravuje s mužstvom na štart jarnej sezóny v Antalyi. „Neplánujem sa nikam sťahovať. Chcem ostať žiť na Slovensku. Po návrate z Turecka začnem riešiť potrebné dokumenty a verím, že už čoskoro získam slovenský pas. Spĺňam všetky predpoklady, ako sú znalosť jazyka či počet rokov strávených v krajine,“ vyhlásil Daniel pre klubovú stránku.

Slovenské občianstvo prináša viacero výhod aj v praktickom živote. Rovnako tak otvára možnosť zahrať si raz v reprezentácii. V seniorskom áčku sa to doteraz podarilo len trom cudzincom – Nemcovi Karimovi Guédemu, Argentínčanovi Davidovi Depetrisovi a naposledy Srbovi Borisovi Sekuličovi. „Nie je to len o reprezentácii, ako si možno niekto myslí. Najskôr musím podávať kvalitné výkony v Slovane, až potom môžem myslieť na reprezentáciu.“

Cesta Daniela do základnej zostavy belasých bola postupná. Na jeho pravom krídle nastupovali Čavrič či Dražič. Šanca od trénera Jána Kozáka mladšieho však prišla. Najmä vďaka jeho rýchlosti a priebojnosti sa krok za krokom tlačil na ihrisko. Po jeseni je najlepším asistentom celej ligy, keď prihral na osem gólov.

V utorok oslávil 28. narodeniny, ku ktorým mu blahoželal v Beleku celý tím. Roky pribúdajú a Erik sa už viac pozerá do budúcnosti. „Cítim sa ako Slovák, hoci papier hovorí niečo iné. Chcel by som to zmeniť. O občianstve som uvažoval už dlhšie. Ako cudzinec mám niektoré veci komplikovanejšie. So slovenským občianstvom by to bolo oveľa jednoduchšie,“ dodal najpotetovanejší futbalista Slovana.

NATURALIZOVANÍ futbaloví reprezentanti

Karim Guéde (35)

 Narodený: Hamburg (Nem.)

 Post: Stredopoliar

 Dnes: Skaut Freiburgu

 Repre SR (2011 - 2014): 14/0

 Tréner: Vladimír Weiss

David Depetris (31)

 Narodený: San Jorge (Arg.)

 Post: Útočník

 Dnes: AS Trenčín

 Repre SR (2013): 2/0

 Tréneri: Stano Griga – Michal Hipp

Boris Sekulič (28)

 Narodený: Belehrad (Srb.)

 Post: Obranca

 Dnes: Gornik Zabrze

 Repre SR (2018): 2/0

 Tréner: Ján Kozák

Dionatan Teixeira († 25)

 Narodený: Londrina (Braz.)

 Dátum úmrtia: 5. 11. 2017

 Post: Obranca

 Repre SR 21 (2013 – 2014): 8/0

 Tréner: Ivan Galád