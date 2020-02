Ladislav Chudík si v prvom manželstve prešiel peklom: Rozmýšľal nad samovraždou!

Ktorá nemocnica je najslávnejšia? Predsa tá na okraji mesta! Keď sa tento seriál koncom 70. rokov objavil na televíznych obrazovkách, okamžite k nim prikoval státisíce divákov. Hlavnú úlohu charizmatického šéfa ortopédie stvárnil Ladislav Chudík († 91), ktorému vďaka tejto postave mnohí odvtedy nepovedali inak ako primár Sova.

Pred niekoľkými dňami začala RTVS vysielať seriál na Trojke a okamžite sa stal jasnou voľbou staršej generácie divákov. Ako zasiahla Nemocnica do života Ladislava Chudíka, prezradila vdova po hercovi, Alena Chudíková (70).

Seriál Nemocnica na okraji mesta sa po jeho uvedení na televízne obrazovky stal okamžite fenoménom. Vďaka precíznej režisérskej taktovke Jaroslava Dudka a skvelému scenáru Jaroslava Dietla si získal divákov v celom Československu, neskôr aj v Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Juhoslávii, Rusku a v ďalších krajinách, dokonca až v ďalekej Číne. Nakrúcanie prvej 13-dielnej série sa začalo v roku 1976. Rolu primára Sovu dostal český herec Karel Höger († 67). Ten však v priebehu nakrúcania, 4. mája 1976, náhle zomrel na infarkt a tvorcovia museli bezodkladne nájsť adekvátnu náhradu. Oslovili slovenského herca Ladislava Chudíka († 91). Ukázalo sa, že to bola tá najlepšia voľba.

Po česky

Prvýkrát sa na obrazovkách seriál objavil 5. novembra 1978 a mal obrovský úspech. „Úloha primára Sovu bola veľmi náročná aj preto, že zrazu vstúpil do už pätiny nakrúteného diela, musel sa rýchlo naučiť množstvo textov, pričom súčasne plnil záväzky v SND aj inde. Najnáročnejšie však bolo pre neho zvládnuť češtinu na úrovni,“ spomína Alena Chudíková. „Navyše v čase, keď nakrúcal prvú sériu, sa rozvádzal so svojou prvou manželkou a nebola to prechádzka ružovou záhradou,“ konštatuje.

Ikona slovenského herectva Ladislav Chudík hovoril o svojom prvom manželstve s Češkou Helenou vo svojej otvorenej televíznej spovedi pre ČT1. Helena mala nádor na mozgu. Podstúpila operáciu, no nádor mal tvar hviezdy a nedal sa vyoperovať celý. Bola nutná ďalšia liečba, ktorú odmietla, čo spôsobovalo zhoršovanie zmeny jej správania. „Bolo to strašné, bol som pre ňu normálny ľudský odpad,“ spomínal Chudík na manželku. Svoj údel znášal herec bez reptania, no bolo to čoraz horšie. „Rozmýšľal som aj o tom, že skončím so životom,“ priznal herec s tým, že v období najväčšieho zúfalstva mu pomohla práve ponuka na seriál Nemocnica na okraji mesta.

Napokon súd manželstvo v roku 1979 po komplikáciách rozviedol. „O jeho problémoch som vtedy nevedela. Poznali sme sa síce, ale nestretávali sa. Všetko mi porozprával až o niekoľko rokov neskôr, keď sme spolu začali žiť. Spomínal, ako počas nakrúcania Nemocnice neustále lietal medzi Bratislavou a Prahou. Napríklad zrátal, že v jednom mesiaci letel až 24-krát, pretože v Česku nakrúcal a v Bratislave hral predstavenia,“ prekvapuje hercova manželka, ktorá chce zároveň dať na pravú mieru jeden fakt. „Niektorí ho v tom čase odsudzovali za to, že hovoril v Česku po česky. Robil to však zámerne, aby jeho čeština pôsobila čo najprirodzenejšie, veď v Nemocnici na okraji mesta hovoril po česky ako primár Sova bez dabovania. V Slovenskom národnom divadle rozprával rodák z Hronca spisovnou slovenčinou, v seriáli ,mluvil‘. Uložil si vtedy zásadu, že len čo prekročí hranicu rieky Moravy, bude hovoriť po česky. A to dodržal. Takto vlastne trénoval a tú češtinu naozaj zvládol,“ prezrádza sympatická právnička.