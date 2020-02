Tokio sa má na čo tešiť: Nemci vyšlú na olympiádu sexi atlétku

Najzmyselnejšie športovkyňou sveta! Tokio sa má na čo tešiť. Nemecko totiž pošle na olympiádu do Japonska jednu zo svojich vychádzajúcich atletických hviezd Alicu Schmidtovú (21).

Tá je nielen talentovanou bežkyňou, ale je aj poriadne sexi. Na sociálnych sieťach rada vystavuje svoje vyšportované telo, vďaka čomu ju sleduje už viac ako 650 tisíc užívateľov.

Schmidtová v roku 2017 získala v štafete na 4x400 m na ME do 20 rokov striebro, vlani bola v tej istej disciplíne, ale na ME do 23 rokov bronzová.

Austrálsky magazín Busted Coverage jej udelil titul Najzmyselnejšie športovkyňou sveta. Alica tomu veľmi nerozumie, ako sama vraví, najdôležitejší je pre ňu šport. "Neviem, prečo som tento titul dostala. Na Instagrame sú tisícky dievčat, ktoré vyzerajú dobre," povedala Schmidtová, ktorá bude v Tokiu určite patriť medzi najväčšie sexi športovkyne.