Hasiči zasahovali pri požiari domu: Z toho, čo našli v podkroví, stuhli hrôzou

Desivý nález po požiari! Hasiči nechceli uveriť svojim očiam, keď prišli k požiaru domu.

Otrasný prípad zaznamenali v americkom Phoenixe. Hasiči prišli na miesto požiaru rodinného domu. Po uhasení plameňov našli na povale ľudské kosti. Manželia Rafael a Maribel Loeroví na výsluchu na polícii priznali, že pozostatky patria iba 11-ročnej Ane Loerovej, známej tiež ako Charisma Marquez.

Ako informuje portál People.com, manželia Loeroví mali dievčatko v pestúnskej starostlivosti. V roku 2017 však Ana záhadne zmizla. Nevlastný otec napokon na polícii priznal, že v júli 2017 malá Ana ochorela. Rodičia otáľali s návštevou lekára. Až keď bolo dievčatko na tom skutočne zle, vybrali sa do nemocnice. Ana však cestou zomrela. Zo strachu pred vyšetrovaním manželia zabalili dievča do plachty a uložili ju do podkrovia.

Tyranský pár mal v pestúnskej starostlivosti okrem Any. Polícia ich rodičom okamžite odobrala a zverila do ústavnej starostlivosti. Deti pred políciou priznali, že

Rafaela Loeru napokon posadili za mreže a na krku má obvinenia z utajovania častí ľudského tela, ohrozovania a zneužívania detí a z podpaľačstva. Jeho manželka Maribel obvinili zo zatajovania ľudského tela a zo zneužívania detí. Na rozsudok tiež čaká za mrežami.