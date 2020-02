Letisko M. R. Štefánika zverejnilo detaily o čínskom lietadle: Všetko je inak!

Na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave pristálo v piatok ráno nákladné lietadlo Boeing 747-400 z čínskeho Šanghaja.

Vyzdvihnúť má pomoc v súvislosti s koronavírusom. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková. Pôvodné informácie hovorili o vyzdvihnutí humanitárnej pomoci, no ide o obchodno komerčný let. Lietadlo by sa na letisku v hlavnom meste malo zdržať približne osem hodín.

"Ide o obchodný komerčný let, ktorým budú do čínskeho Pekingu prepravené zdravotnícke pomôcky - rúška na tvár, ochranné rukavice či okuliare. Po naložení nákladu odletí lietadlo z letiska v Bratislave o 15.00 h do čínskeho Pekingu," priblížila Ševčíková.

Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR používajú zamestnanci letiska pri kontakte s posádkou letu osobné ochranné pracovné prostriedky. "Posádka letu zotrváva v priestoroch lietadla, okrem prípadu spojeného s predletovou prípravou a naložením nákladu," poznamenala Ševčíková.

Čínske lietadlo požiadalo o udelenie povolenia na vykonanie charterového letu zo Šanghaja do Bratislavy a následne z Bratislavy do Pekingu, aby mohlo vydvihnúť pomoc v súvislosti s koronavírusom. Povolenie na pristátie na bratislavskom letisku mu bolo udelené slovenským rezortom dopravy, avšak za prísnych podmienok. Jednou z nich je fakt, že posádka neopustí palubu lietadla. Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) v tejto súvislosti zdôraznil, že by mali byť dodržané všetky podmienky na zabránenie toho, aby sa vírus rozšíril.

Vláda SR v stredu (5. 2.) odsúhlasila 200 000 eur ako zvýšený príspevok pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) v súvislosti s epidémiou koronavírusu.