Pestrá predpoveď počasia na piatok: V jednom okrese naďalej platí výstraha 2. stupňa pred povodňami

Na Slovensku bude v piatok oblačno až zamračené a ojedinele sa na severe môžu vyskytnúť snehové prehánky, v nižších polohách dážď.

Zrážky budú postupne ustávať a očakávať možno aj zmenšovanie oblačnosti. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej stránke. „Najvyššia denná teplota bude 0 až 5 stupňov, v južnej polovici západného a na juhu stredného Slovenska dosiahne okolo 7 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 m bude okolo -5 stupňov,“ uvádzajú meteorológovia.

Fúkať bude severozápadný až severný vietor s rýchlosťou 4 až 9 m/s, spočiatku v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (15 až 30, nárazy 50 km/h). Na strednom Slovensku očakávame miestami slabý vietor. Na horách nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor, spočiatku ešte víchrica. Predpokladané množstvo zrážok je do 4 mm / do 5 cm snehu.

Výstraha 2. stupňa platí pred povodňami v okrese Michalovce, skončiť by mala o 19:00. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal aj výstrahu 1. stupňa pred nízkymi teplotami na sobotu. Tá platí od polnoci do 09:00 pre Prešovský, Žilinský a niektoré okresy Banskobystrického a Košického kraja. Ojedinele sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu, a to -15 až -17 °C. Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. „Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ varujú meteorológovia.